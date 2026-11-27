Armata americană se pregătește pentru eventualitatea unui conflict militar de amploare, în care repatrierea rapidă a trupurilor soldaților căzuți pe câmpul de luptă nu ar mai fi posibilă. Militarii americani au testat proceduri de înhumare temporară în masă, la o scară la care acestea nu au mai fost aplicate de la Războiul din Coreea.

Exercițiul militar s-a desfășurat în luna octombrie, în apropierea bazei militare Fort Bragg din statul Carolina de Nord, în cadrul celei de-a doua etape a operațiunii Dragon Covenant.

La acesta au participat militari din unități de geniu, specialiști în gestionarea rămășițelor umane, personal medical și preoți militari.

Scopul exercițiului a fost verificarea procedurilor care ar putea fi utilizate în eventualitatea unui conflict de mare intensitate, în care evacuarea militarilor decedați ar fi împiedicată de condițiile de pe câmpul de luptă.

Armata americană ar putea înhuma până la 2.400 de militari în 24 de ore

În urma exercițiului, responsabilii militari americani au estimat că o companie de geniu, dotată corespunzător și care ar lucra fără întrerupere, ar putea pregăti și acoperi gropi pentru până la 2.400 de trupuri într-un interval de 24 de ore, potrivit Defense News.

În timpul simulărilor nu au fost utilizate rămășițe umane, ci modele de schelete și recipiente cu apă.

Unul dintre obiectivele exercițiului a fost verificarea metodelor prin care rămășițele militarilor ar putea fi conservate în vederea exhumării, identificării și repatrierii lor după încheierea ostilităților.

De ce se pregătesc Statele Unite pentru un asemenea scenariu

În timpul conflictelor din Irak și Afganistan, superioritatea aeriană a Statelor Unite a permis transportarea rapidă a militarilor răniți și a celor decedați.

În eventualitatea unei confruntări cu o altă mare putere militară, precum China sau Rusia, asemenea operațiuni de evacuare ar putea fi însă mult mai dificil de desfășurat, arată Peter Apps într-o analiză publicată de Reuters.

Autorul analizei consideră că exercițiul ar putea reprezenta inclusiv un semnal privind capacitatea Statelor Unite de a face față unui conflict militar de amploare.

Armata americană a prezentat exercițiul drept o modalitate de testare și îmbunătățire a procedurilor militare existente.

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