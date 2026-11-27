Participarea la „Insula Iubirii” a pus la încercare căsnicia dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, cei doi fiind împreună de aproximativ zece ani. Dincolo de relația sentimentală, pe cei doi îi leagă și afacerile pe care le-au construit împreună în Italia, precum și bunurile pe care le-au acumulat de-a lungul anilor.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă s-au cunoscut în Italia, acolo unde și-au construit împreună atât viața de familie, cât și cariera în domeniul afacerilor.

Cei doi au trecut și prin perioade dificile din punct de vedere financiar. Marco a dezvăluit că, la un moment dat, el și Bianca au rămas fără locuință, deoarece nu își mai permiteau să plătească chiria.

Cu timpul, cei doi au reușit să depășească problemele financiare, să își dezvolte propriile afaceri și să își cumpere o locuință în capitala Italiei.

La cât s-ar ridica averea lui Marco

O parte importantă a averii cuplului ar fi reprezentată de cele două locații Cafe de Anatolia din Roma, a căror valoare cumulată ar fi cuprinsă între 380.000 și 450.000 de euro, potrivit estimărilor.

La această sumă se adaugă valoarea apartamentului din Roma în care locuiesc cei doi, estimată la 250.000–350.000 de euro.

Alte investiții și economii ale cuplului ar putea însuma între 30.000 și 80.000 de euro.

Astfel, valoarea totală estimată a acestor bunuri și active s-ar situa între 660.000 și 880.000 de euro.

Cu ce avere s-ar putea alege Bianca Ghiurcă în cazul unui divorț de Prințul Marco

În timpul participării la „Insula Iubirii”, Bianca Ghiurcă a susținut că bunurile familiei sunt trecute pe numele ei. Ulterior, Prințul Marco a contrazis aceste afirmații, subliniind că tot ceea ce au realizat până în prezent este rezultatul muncii amândurora.

În eventualitatea unui divorț, în ipoteza în care întreaga avere estimată ar face parte din patrimoniul comun al celor doi soți și ar fi împărțită în cote egale, Bianca Ghiurcă ar putea primi bunuri sau active în valoare de 330.000–440.000 de euro.

Valoarea efectivă a bunurilor care i-ar reveni în urma unui eventual partaj depinde însă de regimul matrimonial al celor doi soți, de situația juridică a proprietăților și a afacerilor, precum și de eventualele datorii.

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