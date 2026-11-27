Heinrich Schuster, celebrul muzician din România, s-a stins din viață. Decesul său a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut, astfel că au curs în mediul online mesaje pline de durere.

Heinrich Schuster, cunoscut sub numele Heini, a murit în cursul zilei de vineri, 27 noiembrie. Celebrul artist s-a stins din viață la spital, în urma unui AVC. Anunțul cu pivire la trecerea sa la cele veșnice a fost făcut de Radu Groza, în mediul online, prin intermediul unui mesaj emoționant. El a fost internat la Spitalul Floreasca. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Heinrich Schuster s-a stins din viață

Heinrich Schuster a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni din industria muzicală românească, dar și din lumea televiziunii. Acesta a condus bandul emisiunii WOWbiz, de la Kanal D, iar în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Acesta a fost transportat și internat la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce a suferit un infarct urmat apoi de un AVC. Cel care a anunțat trecerea sa la cele veșnice a fost Radu Groza, în mediul online, prin intermediul unui mesaj emoționant și plin de durere.

„Heinrich Schuster, pentru noi Heini, a plecat dintre noi. A făcut sunetul unor concerte mari și a legat prietenii care au ținut peste ani. A ales România, iar aici sunt mulți oameni cărora le va fi dor de el. Eu mi-l voi aminti mereu ca pe un prieten de o rară delicatețe, cu suflet de rocker. Sebastian, sunt cu gândul alături de tine și de familia ta. Drum lin, Heini. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris pe Instagram Radu Groza.

Cine a fost Heinrich Schuster

Heinrich Schuster a fost un om care a creat o conexiune specială cu România. De origine germană, Heini, așa cum îi spuneau apropiații, s-a implicat de-a lungul anilor în numeroase proiecte muzicale, a lucrat la concerte de amploare, ba chiar a cunoscut și artiști celebri din întreaga lume.

Acesta l-a cunoscut îndeaproape și pe Mădălin Ionescu, în perioada în care conducea bandul emisiunii WOWbiz. Mădălin a scris, în urmă cu câteva zile, un mesaj pe pagina sa despre artist.

„Astăzi am primit o veste grea. Heinrich Schuster, unul dintre prietenii mei apropiați, un om pe care îl iubesc și cu care am păstrat legătura peste ani, se zbate între viață și moarte. A făcut un infarct, apoi un AVC. E la Floreasca. S-a răspândit vestea că a murit, dar inima lui mai bate. Pentru noi, prietenii lui, e Heini. Un neamț care a ales să rămână aici, în România, și care a făcut performanță aici. A condus bandul de la WOWbiz într-o perioadă foarte importantă pentru mine. Claudiu Mirea era solistul nostru atunci. Cu Heini m-am înțeles minunat. Avea o delicatețe sufletească rară, era plin de energie, extraordinar de cool și rocker pe viață. A făcut sunetul unor concerte mari și a legat prietenii cu rockeri celebri din toată lumea. Dar, când mă gândesc la el, una dintre primele imagini care îmi vin în minte e cu Sandra. Celebra Sandra, cântăreața olandeză pe care am avut-o invitată în emisiune, care, ori de câte ori venea în România, îl căuta pe Heini. Dădeau iama prin magazine și mâncau zacuscă împreună. Îmi place teribil amintirea asta. Parcă îl văd povestind-o, cu firescul lui, de parcă era cel mai obișnuit lucru din lume să te caute Sandra când vine în România și să mâncați zacuscă. L-am sunat astăzi pe Sebastian, fiul lui. De duminică, de când s-a întâmplat nenorocirea, îmi spune că răspunde aproape fără oprire la telefoane și la mesaje. E impresionat de cât de mulți oameni îl caută, din țară și din afara ei. Și, în tot timpul ăsta, speră la o minune pentru tatăl lui. Încă mi-e greu să înțeleg cum s-a putut întâmpla totul atât de repede. Heini, pe care îl știam atât de robust, atât de în formă, a ajuns, dintr-odată, să-și negocieze cu îngerii rămânerea pe pământ. Ar fi trebuit să ne mândrim mai mult cu el și să i-o spunem mai des. Avea un bun-simț enorm. Cred că și de aceea ne-am înțeles atât de bine. Și poate că tocmai acum, când atâția oameni îl sună pe Sebastian, ne dăm seama în câte vieți a intrat omul ăsta și cât de drag le-a rămas. Heini, mă rog să reziști. Mă rog să mai fii aici, cu noi, în „corola de minuni a lumii”, cum a numit-o atât de frumos Lucian Blaga. Îmi doresc din tot sufletul să te mai aud povestind. Orice, Heinrich. A rămas că bem un prosecco”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

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