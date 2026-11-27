Este vineri și trebuie să intrăm treptat în atmosfera de weekend și minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, Ziua națională a României. Ca să începeți cu bine această perioadă de relaxare, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc savuros, care o să vă pună imediat zâmbetul pe buze.

Am plătit, din greșeală, o bere fără alcool cu cardul. M-a sunat banca să mă întrebe dacă a fost furat!

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau și eu un loc de muncă.

– Domnule Bulă, avem ceva foarte bine plătit, dar este mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Avem, dar îmi pare rău, nu aveţi studii superioare…

Agentul de circulație îl oprește pe Bulă

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de al nostru Bulă:

– Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu doar am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că circulați pe DN 21.

– Zău? Mulțumesc mult…

– Domnule Bulă, dar de ce stau aşa încremeniţi toți pasagerii dumneavoastră?

– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe DN 255.

Bulă se duce la doctor

– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.

– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?

– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.

– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?

– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?

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BANC | „Bulă, ai o nevroză endogenă”