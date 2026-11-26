Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Gramatica este extrem de importantă într-o relație!

Una e să spun:

„Fă-ți bagajele și hai la mine, nu mai sta!”

și alta să spun:

„Fă-ți bagajele și hai, la mine nu mai sta!”

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Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă are o „surpriză” pentru mama sa

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este că am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul întreabă:

— Dacă îți dau doi iepuri și încă doi iepuri, câți iepuri ai?

Studentul stă, se gândește…

— Cinci!

Profesorul, uimit:

— Cum adică cinci?!

Studentul calm:

— Păi mai am unul acasă.

Profesorul încearcă altă variantă:

— Bine… dacă ai două sticle de apă și mai primești două, câte ai?

— Cinci.

— Cum cinci?!

— Mai am una în ghiozdan.

Profesorul, deja nervos:

— Bine, atunci… dacă ai două mere și îți mai dau două mere, câte mere ai?

Studentul, fericit:

— Patru!

Profesorul, satisfăcut:

— Vezi? De ce acum sunt patru?

— Pentru că mere n-am acasă.

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.

– De ce n-o întrebi pe ea?

– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

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