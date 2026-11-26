Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Gramatica este extrem de importantă într-o relație!
Una e să spun:
„Fă-ți bagajele și hai la mine, nu mai sta!”
și alta să spun:
„Fă-ți bagajele și hai, la mine nu mai sta!”
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Bulă și Insula Iubirii
Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.
Bulă are o „surpriză” pentru mama sa
– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este că am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!
Bulă merge în cârje
– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Examenul de logică
La un examen de logică, profesorul întreabă:
— Dacă îți dau doi iepuri și încă doi iepuri, câți iepuri ai?
Studentul stă, se gândește…
— Cinci!
Profesorul, uimit:
— Cum adică cinci?!
Studentul calm:
— Păi mai am unul acasă.
Profesorul încearcă altă variantă:
— Bine… dacă ai două sticle de apă și mai primești două, câte ai?
— Cinci.
— Cum cinci?!
— Mai am una în ghiozdan.
Profesorul, deja nervos:
— Bine, atunci… dacă ai două mere și îți mai dau două mere, câte mere ai?
Studentul, fericit:
— Patru!
Profesorul, satisfăcut:
— Vezi? De ce acum sunt patru?
— Pentru că mere n-am acasă.
Bulă și Ștrulă
– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?
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