Andrei Nicolescu, 50 de ani, președintele clubului Dinamo, are o fată extrem de talentată, pe care o adoră și în consecință din când în când o mai și răsfață. Dar fetița care cântă de la 9 ani și a întors scaunele la Vocea României a crescut. Mai nou a cântat imnul în deschiderea meciului Naționalei României la meciul cu selecționata Moldovei, în martie anul acesta. Dar Eva Nicolescu a crescut, a împlinit 18 ani și a devenit o tânără domnișoară, așa că a descoperit și alte aspecte ale vieții, în afară de muzică și televiziune. Iat-o deci surprinsă de CANCAN.RO în compania unui tânăr (cu Ferrari) în Primăverii, la o cafea. Eva este un adevărat spectacol fashion. Cât a costat gentuța și de ce e roșie? Aflați mai jos!

Eva Nicolescu are un păr fabulos, este probabil cea mai de preț podoabă a sa. Dar nu strică nici o gentuță Chanel Classic Double Flap, care valorează aproape 7000 de euro. O bagatelă. Culoarea trădează însă povestea din spatele gentuței. E roșie, culoarea clubului de fotbal Dinamo, unde e președinte tatăl ei.

Din aceeași gamă sunt și pantofiorii magenta, purtați pe piciorul gol, care sfidează răcoarea de noiembrie. Nici pantalonii de jeans trei sferturi nu-i țin de cald, dar din fericire are o haină groasă, plus părul bogat, ce pare desprins dintr-o pictură renascentistă. „Fata lui tata” este o frumusețe clasică. Băiatul cu care a ieșit la cafea e un norocos. Ar fi fost cu siguranță și mai bine dacă s-ar fi repezit să o ajute pe Eva să coboare din Ferrari, pentru că biata fată se descurcă destul de greu, mai e și bordura aceea buclucașă, plus pantofii cu toc. E o adevărată aventură.

În cele din urmă Eva Nicolescu reușește să coboare din Ferrari (probabil râde în gând de bărbați și jucăriile lor) și, împreună cu băiatul norocos, se îndreaptă spre Utopia, să-și ia o cafea. După o jumătate de oră la taclale, tinerei i s-a făcut probabil cam friguț, așa că cei doi se îndreaptă spre Ferrari și pleacă mai departe cu superbul Ferrari 296 GTB, despre care am și uitat să vorbim, pentru că „fata lui tata” era în prim-plan și i-a cam luat fața. Mașina este un model tip „berlinetta”, cu o putere totală de 830 CP, un motor V6 precum și un motor electric (pentru când ajungi acasă și nu vrei să audă părinții motorul și să se trezească, pentru că niciun tânăr de bani gata nu vrea să fie cicălit). O mașină ideală pentru o pereche de tineri ce par să aibă un mare viitor în fața lor. Totul e să mai pună ceva pe ei, să nu răcească. În cazul Evei, o răceală i-ar strica vocea, principalul său atu. Plus tati 😀!

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