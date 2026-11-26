Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au lăsat în urmă vremea mohorâtă din România și au plecat pentru câteva zile de relaxare într-o destinație exotică. Cei doi au ales Mauritius, una dintre cele mai frumoase insule africane, unde se bucură de peisaje spectaculoase, plaje cu nisip fin și temperaturi numai bune pentru o vacanță departe de agitația cotidiană. Cuplul a pus pauză activităților obișnuite și a optat pentru un resort deosebit, unde și tarifele de cazare sunt pe măsură.

În urmă cu câțiva ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie importantă și au renunțat la viața din București pentru a se muta la țară. Cei doi au ales să locuiască într-o casă din satul Moșteni-Greci, județul Argeș, unde au găsit liniștea și intimitatea pe care și le doreau pentru familia lor. Chiar dacă au preferat un stil de viață mai retras, acest lucru nu înseamnă că au renunțat la călătorii și la experiențele în locuri îndepărtate.

Cât costă o noapte în resortul în care s-au cazat cei doi

De această dată, destinația aleasă este Mauritius, iar cazarea se face la Veranda Palmar Beach Hotel, un resort situat chiar lângă ocean, într-o zonă cu plaje întinse și vegetație tropicală. Cei doi nu s-au optat la prețuri ând au ales acest sejur. O noapte petrecută aici pornește de la aproximativ 1.900 de lei, în regim all inclusive, însă tariful poate crește în funcție de sezon și de disponibilitatea camerelor.

Dana Nălbaru a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare și le-a arătat urmăritorilor săi cum arată hotelul ales, dar și priveliștea uimitoare către ocean. Sunt puse la dispoziția turiștilor camere spațioase, cu balcon sau terasă mobilată și priveliști către grădină, piscină ori mare. Fiecare unitate de cazare este dotată cu aer condiționat, minibar, televizor și facilități pentru prepararea ceaiului și cafelei.

Printre atracțiile resortului se numără piscina în aer liber, restaurantul cu vedere la Oceanul Indian și cele două baruri. Oaspeții au la dispoziție și un centru spa și wellness, dar și numeroase activități nautice, precum snorkeling, navigație și schi nautic. În plus, proprietatea dispune de o grădină tropicală, bibliotecă și sală de jocuri.

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