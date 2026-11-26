Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința fiului lor, Nicolas, sunt departe de a se încheia. Băiatul locuiește de câteva luni alături de tatăl său și nu a mai ajuns în Constanța, acolo unde mama lui trăiește împreună cu fratele său mai mare, Gabriel. Situația a devenit cu atât mai dureroasă pentru artistă cu ocazia unei zile speciale în familie.

Gabriel, fiul cel mare, a împlinit 12 ani, iar Claudia Pătrășcanu i-a pregătit o petrecere aniversară într-un loc de joacă din Constanța. Sărbătoarea a fost organizată alături de prietenii și colegii de școală ai băiatului. Deși ar fi trebuit să fie un moment de bucurie deplină, artista nu a putut să nu se gândească la Nicolas, care nu a fost alături de fratele său.

Ce mesaj a transmis Claudia Pătrășcanu

Vedeta a vorbit despre sentimentele contradictorii pe care le-a avut în această zi. Pe de o parte, s-a bucurat să îl vadă pe Gabriel fericit la împlinirea celor 12 ani, însă, pe de altă parte, absența mezinului familiei i-a provocat multă tristețe. Claudia Pătrășcanu a mărturisit că este pentru prima dată când cei doi frați nu își petrec împreună aniversarea unuia dintre ei.

Cu ocazia aniversării, Claudia Pătrășcanu i-a transmis lui Gabriel o urare emoționantă, în care i-a amintit cât de mult îl iubește și cât de important este pentru ea.

„Pentru prima dată în viața lor, băieții mei nu au fost împreună de ziua de naștere a unuia dintre ei. Astăzi, Gabriel a împlinit 12 ani, iar Nicolas ne-a lipsit enorm. Mi-e greu să descriu în cuvinte ceea ce simt ca mamă. Să mă bucur de zâmbetul unui copil, în timp ce sufletul meu îl caută și pe celălalt… Nicolas, iubirea mea, știu cât de mult îți iubești fratele. V-am văzut crescând împreună și cunosc legătura voastră încă din prima zi în care v-ați întâlnit… Pe 24 ianuarie 2017, imediat după ce te-ai născut, l-ai întâlnit pe Gabriel, fratele tău. Chiar dacă nu ai putut fi prezent, oriunde mergem și orice am face, te purtăm mereu în sufletele noastre. La mulți ani, Gabriel, sufletul meu bun! Voi doi sunteți cele mai frumoase binecuvântări ale vieții mele. Pentru voi voi găsi întotdeauna puterea de a merge înainte.”, a scris Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare.

Mai mult, artista a dezvăluit că inclusiv colegii și prietenii băieților au simțit lipsa lui Nicolas și au transmis un mesaj prin care i-au arătat că se gândesc la el și că îl iubesc. Acest gest a emoționat-o pe cântăreață, care speră că situația se va schimba și că micuții vor putea fi din nou împreună.

Astăzi, prietenii voștri,colegii de la scoală, ți-au transmis un mesaj din inimă: „Nicolas, te iubim și ne gândim la tine!” Știu că acolo, sus, Dumnezeu vede tot, cunoaște durerea sufletului meu și îmi aude rugăciunile. Am credința că în curând vom fi din nou toți trei împreună. La mulți ani, Gabriel, sufletul meu bun! Voi doi sunteți cele mai frumoase binecuvântări ale vieții mele. Pentru voi voi găsi întotdeauna puterea de a merge înainte.”, a încheiat mesajul Claudia Pătrășcanu.

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