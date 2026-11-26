Andreea Marin a fost pusă la punct chiar de fiica ei, Violeta. Se pare că nici „Zâna Surprizelor” nu le știe chiar pe toate! Vedeta a recunoscut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că tânăra este mai talentată decât ea la anumite capitole și că o corectează de foarte multe ori. Și stați să vedeți! Fosta prezentatoare TV a mărturisit că se străduiește să țină pasul cu fiica sa, numai că nu-i este tocmai ușor, având în vedere că sunt zile în care petrece și 14 ore în fața camerelor de filmat. Se pare că Violeta nu-i dă mamei sale prea multe circumstanțe atenuante, nici măcar pentru statutul de „Zână”.

„Zâna Surprizelor” a recunoscut că fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr. îi dă clasă în bucătărie. Violeta a învățat să gătească o mulțime de preparate sofisticate din iubire pentru fratele său, Radu Ștefan Bănică. Andreea Marin a mărturisit că tânăra o corectează de fiecare dată când greșește și că este cel mai dur critic al ei atunci când vine vorba de arta culinară. Ce să mai, în bucătărie s-au cam inversat rolurile, iar mama este cea care primește indicații de la fiică.

A fost luată la bani mărunți de propria fiică

Andreea Marin a dezvăluit și cu ce preparat își răsfață fiica atunci când aceasta se întoarce în țară de la facultate. Și nu, nu vorbim despre vreun preparat sofisticat, demn de restaurantele cu stele Michelin. Fiica fostei prezentatoare TV și a lui Ștefan Bănică Jr. nu are fițe și poftește doar la o ciorbă de burtă făcută de mama ei. „Zâna Surprizelor” are și ea un as în mânecă atunci când vine vorba de bucătărie.

„Fiica mea gătește mai bine decât mine, fratele ei este pasionat și ea a învățat multe din dragoste pentru el, mă corectează adesea și are idei mai bine decât mine în bucătărie, e mai îndrăzneață, în plus, acum e studentă departe de casă și a învățat tot felul de combinații internaționale, pe care eu le aflu departe la ea. Am întrebat-o ce vrea în primul rând să mănânce când vine acasă și mi-a răspuns că îi e dor de o ciorbă bună, vrea asta în fiecare zi, acolo nu are așa ceva”, a declarat Andreea Marin pentru CANCAN.RO.

Muncește și 14 ori pe zi

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că i-ar plăcea să petreacă mai mult timp în bucătărie și să-și îmbogățească repertoriul de rețete, numai că programul extrem de încărcat nu-i permite acest lux. Andreea Marin a dezvăluit că sunt zile în care muncește chiar și 14 ore și că, din păcate, petrece extrem de puțin timp acasă. Acum, na, la un asemenea program, probabil că și o rețetă de 30 de minute i se pare un adevărat răsfăț. Până una-alta, Violeta are toate șansele să-și păstreze supremația în bucătărie!

„Îmi place răsfățul, cui nu-i place? Eu sunt mai degrabă o femeie de acțiune în profesia mea, pasionată de ceea ce fac și cum munca mea înseamnă foarte des 12-14 ore pe teren, în fața echipelor sau a camerelor, în deplasări, timpul de acasă e redus și nu am vreme atât cât mi-aș dori pentru bunătăți, însă atunci când îmi propun, îmi iese ce îmi doresc să fac pentru cei dragi. Fiecare își construiește viața după cum i se potrivește mai bine, nu trebuie să fim toți pricepuți la toate, și nu văd nicio problemă în asta, fiecare alege care îi sunt prioritățile, important este să fii bun acolo unde alegi și pui suflet. E și o chestiune care ține de talent, de pricepere, de răbdare, fiecare simte unde îi este rostul și de ce este atras mai mult în viață. Cert e că la noi acasă se mănâncă gătit, așa cum am fost crescută, și nu răbda nimeni de foame”, a spus „Zâna Surprizelor”.

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