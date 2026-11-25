Deea Maxer și Constantin Cataramă nu sunt parteneri doar în viața personală, ci și în afaceri. Cei doi și-au unit destinele în luna mai a anului 2026, iar de atunci își împart atât momentele frumoase din căsnicie, cât și responsabilitățile profesionale. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a diversificat activitățile în ultimii ani și a reușit să transforme popularitatea din mediul online într-o oportunitate de câștig.

Deea Maxer este o prezență cunoscută pe rețelele de socializare, unde a adunat de-a lungul timpului o comunitate numeroasă. Activitatea sa din mediul digital nu se rezumă însă doar la publicarea unor fotografii sau videoclipuri. Vedeta a integrat platformele online în strategia sa profesională, iar TikTok a devenit una dintre modalitățile prin care obține venituri.

Din ce își câștigă banii Deea Maxer și Constantin Cataramă

Recent, aceasta a atras atenția după ce a vorbit despre activitățile sale profesionale și despre numeroasele proiecte în care este implicată. Prezența pe TikTok a fost subiect de comentarii și critici, însă Deea nu pare deranjată de faptul că își monetizează conținutul publicat pe internet. Dimpotrivă, activitatea din mediul online reprezintă doar o parte dintr-un portofoliu profesional mult mai amplu.

Unul dintre domeniile în care cei doi activează împreună este marketingul. Deea și soțul său dețin o agenție de profil, prin intermediul căreia desfășoară activități specifice acestui sector. În plus, familia are legături și cu domeniul imobiliar, unde cei doi sunt implicați prin intermediul unei alte agenții.

Pe lângă aceste afaceri, colaborările comerciale reprezintă o altă componentă importantă a veniturilor vedetei. Având o comunitate consistentă în mediul online, Deea poate desfășura parteneriate cu diferite branduri și poate promova produse sau servicii pe platformele pe care este activă.

”Fără lipsă de modestie, da, fac TikTok. Recunosc! Și pe bani mulți, pentru că împreună cu soțul meu am o agenție de marketing, pe lângă agenția imobiliară, pe lângă colaborările pe care le avem și pe lângă faptul că sunt director într-o companie globală, da, fac TikTok!”, a spus Deea Maxer.

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