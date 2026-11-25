Gheorghe Gheorghiu și-a deschis sufletul și a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este cel mai mare regret al său. Artistul a recunoscut că, în goana după succes, și-a neglijat propria fiică, omul cel mai important din viața lui. Cântărețul a mărturisit că i-a fost extrem de greu să stea departe de ea și că a realizat mult prea târziu că timpul pierdut nu i-l mai poate da nimeni înapoi. Din cauza programului încărcat, a ratat multe momente prețioase și alături de părinții săi, care nu mai sunt în viață. Un lucru e clar: a plătit un preț dureros pentru succesul său.

Artistul a mărturisit că ani întregi și-a petrecut viața pe drumuri, dintr-un turneu în altul, departe de părinții săi și de fiica pe care o iubește necondiționat. Gheorghe Gheorghiu a dezvăluit că, dintre toate, cel mai greu moment din viața lui a fost atunci când fata sa a plecat în America. Cântărețul regretă enorm că, atunci când a avut-o aproape, nu și-a făcut mai mult timp pentru ea.

Gheorghe Gheorghiu a înțeles mult prea târziu că nimic pe lumea aceasta nu este mai prețios decât timpul petrecut alături de cei dragi. Astăzi, artistul este trup și suflet alături de oamenii pe care îi iubește. Oricâte concerte ar mai susține și oricâte aplauze ar mai primi, nimic nu-i va putea aduce înapoi anii în care fiica lui creștea, iar părinții săi încă trăiau. Pe scenă se mai poate întoarce, însă la masa la care îl așteptau mama și tatăl său nu se va mai putea așeza niciodată alături de ei. Un adevăr dureros cu care cântărețul este nevoit să trăiască!

„Am dedicat mult timp rostului meu profesional, ani petrecuți departe de cei dragi, de părinții mei, care s-au stins, și de copilul meu minunat. Regret că, timp de zeci de ani, mi-am văzut fiica doar între două turnee. Despărțirea de fiica mea, Andra, atunci când a plecat în America, a fost unul dintre cele mai grele momente ale vieții mele. Nu a fost un compromis pe care l-am ales pentru carieră, dar distanța m-a făcut să înțeleg cât de prețios este timpul petrecut cu oamenii pe care îi iubești. Astăzi încerc să recuperez cât pot din aceste momente. Încerc să trăiesc cât mai mult alături de cei dragi, nu mai plec la drum în graba de odinioară”, a mărturisit Gheorghe Gheorghiu pentru CANCAN.RO.

„Am fost sabotat de unii colegi de breaslă”

Artistul a mărturisit că a fost sabotat de unii dintre colegii de breaslă și că, de-a lungul carierei sale, a trecut prin multe momente dureroase, însă nu le poartă ranchiună celor care i-au făcut rău. Gheorghe Gheorghiu a recunoscut că, din păcate, nici în ziua de astăzi n-a învățat că unii oameni nu vor aprecia niciodată sacrificiile pe care le faci pentru ei, indiferent de cât de mult suflet pui.

„Da, am fost sabotat de colegii de breaslă, mai ales în anii „gri”, când se făceau note anonime în turnee, însă nu vreau să vorbesc despre lucruri pe care nu le pot dovedi. Nici nu-mi place să privesc în urmă cu resentimente. În 50 de ani întâlnești tot felul de oameni și treci prin situații mai puțin plăcute. Am avut și eu momente dificile, dar niciodată conflicte. Sunt convins că nimeni din grădina muzicii nu poate spune că este supărat pe mine. Ce nu am reușit să învăț niciodată este să nu-mi mai storc energia încercând să-i ajut pe oamenii care nu apreciază. Fir-ar!”, a spus artistul.

Gheorghe Gheorghiu, un veșnic îndrăgostit

Gheorghe Gheorghiu a dezvăluit și cum au luat naștere melodiile care au ajuns la sufletele atâtor generații. Cântărețul a mărturisit că s-a născut „gata îndrăgostit” și că acest lucru l-a ajutat enorm în carieră. Se pare că multe dintre piesele artistului ascund frânturi din propriile povești de dragoste, din iubirile și dorurile pe care le-a purtat în suflet de-a lungul vieții.

Acum putem spune cu mâna pe inimă că artistul este un romantic incurabil și că, prin melodiile sale, a făcut multe femei să plângă de fericire. Și câți oameni nu și-or fi spus „Te iubesc” pentru prima dată pe versurile lui, fără să știe că în spatele acelor cuvinte se ascundea chiar o bucățică din sufletul cântărețului…

„Multe din poveștile mele de iubire au devenit cântece. Dragostea a fost întotdeauna „combustibilul” meu artistic. Nu toate cântecele au în spate o poveste trăită întocmai. Unele sunt rodul unor emoții, al unor întâlniri, al unor doruri sau chiar al unor povești. Poate nu vă vine să credeți, însă eu m-am născut, cum îmi place să spun, „gata îndrăgostit”. Iar vioara, apoi chitara și muzica mi-au oferit șansa să transform toate aceste trăiri în povești muzicale care, iată, s-a întâmplat să ajungă la sufletele oamenilor”, a conchis el.

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CANCAN.RO nu l-a ”ratat”, Gheorghe Gheorghiu nu s-a ferit de adevăr! Deciziile importante pe care le va lua cât de curând: ”O să fac asta!”