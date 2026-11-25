Scandalul dintre Magda Pălimariu și soțul ei, soluționat cu un ordin de protecție, scoate la iveală un episod absolut tulburător din trecutul afaceristului cu CV impresionant. Potrivit unor documente juridice trimise pe adresa redacției CANCAN.RO, Ionuț Eriksen ar fi fost condamnat în Norvegia după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut fetița, în vârstă de doi ani și jumătate, și nu doar o dată, ci de două ori! Faptele s-ar fi întâmplat chiar în aceeași perioadă în care acesta a divorțat de prima lui soție!

În spatele imaginii de afacerist discret, cu o carieră solidă construită în Norvegia, în ultimii 30 de ani, soțul Magdei Pălimariu ar ascunde, se pare, un dosar cu detalii tulburătoare.

Asta chiar în timp ce joi, 26 noiembrie, instanța decide prelungirea ordinului de protecție cerut de procurori pentru soția lui, Magda Pălimariu.

Pe adresa redacției, pont@cancan.ro, au ajuns mai multe documente judiciare din care reiese că afaceristul a fost condamnat în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre un episod de violență domestică asupra propriului copil.

După cum am descoperit recent, Ionuț Eriksen a mai fost căsătorit o dată, divorțând în 2010. Tot în același an, am aflat acum că bărbatul i-ar fi aplicat o corecție fizică fiicei sale în vârstă de doi ani și jumătate, iar pe 1 martie 2013 acesta ar fi primit și sentința: 30 de zile de închisoare cu executare!

Într-o decizie emisă, aparent, de Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor, pe 2 septembrie 2013, sunt enumerate circumstanțele agravante pe care judecătorii le-au avut în vedere când au decis ca acesta să ajungă după gratii.

Magistrații au invocat în acte vârsta fragedă a copilei și au subliniat că tocmai el, tatăl, trebuia să fie persoana care să-i ofere protecție.

„În evaluarea noastră, am ținut cont de faptul că ați fost condamnat pentru două episoade de violență asupra propriei fiice, cu care locuiați împreună, fapte care, în plus, au fost comise în propria dumneavoastră locuință.

Instanța a reținut, ca circumstanță agravantă, faptul că violențele au fost comise asupra fiicei condamnatului, care, la momentul faptelor, avea doar doi ani și jumătate, și că acestea au fost exercitate de tată, persoana de încredere a victimei, care, în mod normal, ar trebui să-i ofere siguranța și îngrijirea necesare”, se arată în documentul obținut de CANCAN.RO.

Ionuț Eriksen ar fi transmis, prin avocatul său, că nu-și dorește să ajungă la închisoare, printre motive invocând și relația apropiată pe care o avea cu fetița lui.

Ionuț Eriksen ar fi vrut brățară electronică, dar i s-a arătat drumul spre penitenciar

Potrivit acelorași documente, oficialii norvegieni ar fi analizat mai presus de orice interesul superior al copilului și ar fi stabilit că natura faptei săvârșită de tată a fost una gravă.

„Am evaluat interesul superior al copilului și înțelegem că ar putea exista nevoia prezenței tatălui în locuință, însă nu considerăm că acest aspect are o greutate suficientă pentru a face o excepție în această cauză.

Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor din Oslo consideră că gravitatea și natura faptelor penale impun să nu fie aprobată executarea pedepsei sub monitorizare electronică”, se mai arată în documente ajunse în posesia CANCAN.RO.

Iar fraza care a încheiat audierea probabil că l-a zdruncinat din temelii pe Ericksen: „Veți fi convocat acum pentru executarea pedepsei în penitenciar.”

Odată cu această investigație ar mai fi ieșit la iveală că, în 2013, că actualul soț al Magdei Pălimariu mai figura într-un alt dosar penal, însă ale cărui detalii nu au fost specificate.

„Am fost informați de districtul de poliție Oslo că sunteți investigat în legătură cu o nouă faptă penală, însă nu aveți calitatea de persoană pusă sub acuzare și, din acest motiv, nu am luat în considerare acest aspect”, au precizat reprezentanții instituției.

Eriksen ar fi mers la Curtea Supremă a Norvegiei pentru a contesta condamnarea. Doar că nici ai nu ar fi avut câștig de cauză: cei trei judecători au decis, în unanimitate, că demersul lui nu poate avea câștig de cauză, iar cererea i-a fost respinsă.

Opt ani mai târziu, în 2021, Ionuț Eriksen s-a căsătorit cu Magda Pălimariu, alături de care are un băiețel.

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