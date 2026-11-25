Crăciunul se apropie cu pași repezi, așadar orașele se pregătesc să intre în atmosfera de iarnă. În Capitală, joi, 26 noiembrie, se aprind luminile festive și se deschid târgurile de Crăciun. West Side Christmas Market își deschide porțile vizitatorilor până pe 27 decembrie.

Târgul de Crăciun din cartierul Drumul Taberei, București, este extrem de așteptat. Deschiderea oficială are loc joi, 26 noiembrie, începând cu ora 17:00. La ora 19:45 se vor aprinde luminile festive, urmând un spectacol de artificii. Prima seară se va încheia cu un concert susținut de Irina Rimes, care va urca pe scena de la West Side Christmas Market la ora 20:00. În acest an, organizatorii pregătesc vizitatorilor surprize speciale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Când se deschide Târgul de Crăciun din Drumul Taberei

Începând de joi, bucureștenii și nu numai pot vizita West Side Christmas Market, aflat în parcul Drumul Taberei. Târgul este deschis de luni până vineri între orele 15:00 și 22:00, iar în weekend în intervalul 11:00-22:00. În zilele de sărbătoare va fi aplicat programul de weekend. Turiștii pot vizita târgul gratuit, până pe data de 27 decembrie, când va fi ultima zi.

Ca în fiecare an, artiști de renume vor urca pe scenă. În prima seară, Irina Rimes va face un show de senzație, urmând ca în perioada 27 noiembrie-1 decembrie să cânte Ovidiu Niculescu, Cezar Ouatu, Oigăn, Irina Sârbu & Band și DJ Bumba by Minunații. Primarul sectorului 6 a declarat că scopul evenimentului festiv este ca oamenii să socializeze și să se distreze.

„Pentru noi, vibe-ul sectorului este extrem de important. Un oraș viu este făcut de oamenii din el, nu de clădiri. De aceea, de fiecare dată când avem prilejul, organizăm evenimente care să întrețină această atmosferă, în care oamenii să poată socializa, să se distreze, să scape de griji și să se bucure de tot ce e frumos” a declarat Paul Moldovan, primarul Sectorului 6.

Ce poți vedea la West Side Christmas Market

În acest an, organizatorii au pregătit numeroase atracții pentru toate vârstele. Printre cele mai impresionante sunt patinoarul, caruselul, trenulețul, roata panoramică, sania VR și podul iluminat. De asemenea, 2026 vine cu o premieră la West Side Christmas Market: Labirintul și Banca Zburătoare. Vizitatorii târgului sunt așteptați cu 70 de căsuțe cu preparate tradiționale, dulciuri și băuturi de sezon, dar și decorațiuni specifice.

Mai mult decât atât, cei mici pot vizita Căsuța lui Moș Crăciun, acolo unde se vor desfășura ateliere și activități interactive. Bineînțeles că moșul nu va lipsi nici în acest an, așadar copiii pot veni cu lista de dorințe. Organizatorii au și pentru adulți o surpriză și asta pentru că au pus la dispoziție o terasă încălzită, unde își pot savura băuturile sau preparatele în tihnă.

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