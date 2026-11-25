Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și Mihai Covaliu au luat parte, pe 25 noiembrie, la audiența generală susținută de Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul Petru de la Vatican. Sportivii români au avut ocazia să îl salute pe Suveranul Pontif și i-au oferit mai multe daruri simbolice, cu o puternică încărcătură sportivă și istorică.

Delegația României a fost însoțită de ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan. Evenimentul a reunit peste 20.000 de persoane, care au participat la cuvântarea Papei Leon al XIV-lea.

Nadia Comăneci, emoționată după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea

După momentul întâlnirii și al salutului adresat Suveranului Pontif, Nadia Comăneci a vorbit despre însemnătatea acestei experiențe, pe care a trăit-o alături de alte nume importante din sportul românesc.

Pentru fosta mare gimnastă, întâlnirea a avut o semnificație aparte, având în vedere că anul acesta se împlinesc 50 de ani de la primul său 10 perfect.

„A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10… Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a transmis Nadia Comăneci.

Cadouri cu valoare simbolică oferite Suveranului Pontif

Întâlnirea de la Vatican a fost marcată și de schimbul unor daruri reprezentative pentru istoria și performanțele sportului românesc, notează Libertatea.

Ilie Năstase i-a oferit Papei Leon al XIV-lea, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, o rachetă folosită în sezonul 1976, an în care fostul lider mondial a obținut mai multe victorii importante în circuitul international, dar şi un tablou în care apar el, Gică Hagi și Nadia, alături de autografele personale.

Fostul mare tenismen i-a dăruit, de asemenea, un tablou în care apar el, Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi, însoțit de autografele celor trei sportivi.

Tricoul lui Hagi și cadoul special al Nadiei Comăneci

Gheorghe Hagi a ales să îi ofere Suveranului Pontif tricoul naționalei României de la Campionatul Mondial din 1994. Pe acesta a fost scris de mână mesajul:

„Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, cu credință, respect și recunoștință”.

La rândul său, Nadia Comăneci i-a dăruit o bluză de trening cu însemnele României, precum și o șapcă dedicată Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Obiectul a fost semnat atât de fosta campioană olimpică, cât și de soțul său, Bart Conner.

Momentul a adus împreună unele dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc, într-un cadru simbolic oferit de audiența generală de la Vatican, unde acestea au reprezentat România în fața Papei Leon al XIV-lea.

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