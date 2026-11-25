Scene violente au fost surprinse de camerele de supraveghere pe o stradă din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al Capitalei. Opt persoane, printre care și doi adolescenți, ar fi fost implicate în agresarea unui bărbat, trei dintre suspecți fiind ulterior arestați preventiv.

Un conflict în care au fost folosite bâte și macete a ajuns în atenția polițiștilor din București. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 8 octombrie, în jurul orei 22:00, într-o intersecție din Sectorul 5.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în zonă. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, trei dintre suspecți, inclusiv un adolescent care avea 17 ani la momentul incidentului, ar fi lovit victima în repetate rânduri. Anchetatorii suspectează că alte cinci persoane, printre care și un minor de 16 ani, ar fi contribuit la comiterea faptelor.

De asemenea, doi dintre suspecți ar fi ascuns ulterior unul dintre obiectele utilizate în timpul agresiunii.

Victima este chiar unchiul unuia dintre presupușii agresori. În ciuda rănilor suferite, bărbatul a refuzat să depună plângere împotriva celor care l-ar fi atacat. Polițiștii nu au oferit detalii despre gravitatea leziunilor suferite de victimă.

Trei dintre presupușii agresori au fost arestați preventiv

Polițiștii Capitalei s-au sesizat însă din oficiu în acest caz și au demarat cercetările, reușind să identifice persoanele bănuite de implicare în incidentul violent din cartierul Rahova.

Luni, 23 noiembrie, toți cei opt suspecți au fost aduși la audieri, fiind ulterior reținuți pentru 24 de ore.

Trei dintre aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți cinci au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Dosarul penal vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe, complicitate la lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta este continuată de polițiștii Secției 19, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

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