Un proprietar din Alba Iulia a avut parte de un adevărat șoc după ce a închiriat un apartament pentru două zile unor tineri din Sibiu, prin platforma Booking. La finalul sejurului, proprietarul a mers să verifice apartamentul și a rămas fără cuvinte. Cei doi turiști pe care îi găzduise au lăsat apartamentul gol. Au furat aproape tot din locuință, dar au avut grijă să lase și un semn de mulțumire pentru bărbatul păgubit.

Incidentul a avut loc într-un imobil situat pe strada Energiei din municipiul Alba Iulia. Doi tineri din Sibiu, un bărbat și o femeie, au închiriat apartamentul prin platforma Booking. Cei doi au rezervat un sejur de doar două zile, timp suficient să fure aproape tot din locuință.

Au furat tot dintr-un apartament, dar i-au lăsat un cadou proprietarului

După cele două zile pentru care fusese făcută rezervarea, proprietarul a mers să verifice locuința. Ei bine, a avut un adevărat șoc când a deschis ușa apartamentului, căci aproape tot din casă fusese furat. Cei doi tineri nu au stat degeaba și au luat aproape toate lucrurile care au putut fi transportate cu ușurință din locuință.

Printre obiectele furate se numără un televizor, un aparat de cafea, prosoape, oale, linguri și produse de îngrijire personală.

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață. Tot ce au prins la mână au luat”, a mărturisit proprietarul apartamentului din Alba Iulia pentru Ziarul Unirea.

Însă, deși au golit casa de toate bunurile, hoții au avut grijă să lase totuși ceva în urma lor. Mai exact, cei doi tineri au lăsat drept „mulțumire” un buchet de trandafiri pe pat. Proprietarul apartamentului nu a fost deloc consolat de buchetul de flori, așa că a mers la Poliție, unde a depus o plângere oficială pentru identificarea suspecților și recuperarea prejudiciului.

Oamenii legii au demarat acum o anchetă, iar în astfel de cazuri datele asociate rezervării efectuate prin intermediul platformei online, precum și eventualele imagini surprinse de camerele de supraveghere din zona imobilului, constituie principalele probe utilizate de anchetatori pentru stabilirea identității persoanelor implicate.

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