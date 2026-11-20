Prețurile locuințelor sunt tot mai mari în ultima perioadă, însă pe piața imobiliară apar și oferte surprinzătoare. Într-un oraș din România, o garsonieră de aproape 20 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru numai 3.000 de euro, potrivit unui anunț publicat pe o platformă imobiliară.

Locuința se află în orașul Călan, din județul Hunedoara, iar prețul cerut este considerabil mai mic decât cel al multor proprietăți disponibile pe piață.

Potrivit anunțului de vânzare, garsoniera are o suprafață utilă de 19,31 metri pătrați și este situată pe strada 1 Decembrie, la etajul al treilea al unui imobil construit în anul 1980.

Cum arată garsoniera care costă doar 3.000 de euro

Potrivit informațiilor prezentate de agenția imobiliară, imobilul dispune de tâmplărie cu geamuri termopan.

Un detaliu important pentru cei interesați de achiziție este starea proprietății. Garsoniera necesită renovare, astfel că viitorul proprietar ar trebui să ia în calcul și cheltuielile necesare pentru amenajarea spațiului.

Garsoniera se află într-un fost cămin de nefamiliști din orașul Călan, județul Hunedoara, și are o suprafață utilă de 19,31 metri pătrați. Proprietatea este scoasă la licitație, iar prețul afișat este de 3.000 de euro.

Locuința este situată într-un bloc cu parter și patru etaje, construit pe o fundație din beton, cu pereți exteriori din cărămidă. Clădirea are un acoperiș de tip terasă necirculabilă, iar ferestrele sunt prevăzute cu tâmplărie PVC și geamuri termoizolante.

Potrivit anunțului de vânzare, imobilul beneficiază de utilitățile disponibile în zonă, respectiv electricitate, apă și canalizare.

Județul Hunedoara se remarcă prin numărul mare de locuințe scoase la vânzare la prețuri foarte mici. Pe platformele imobiliare pot fi găsite numeroase anunțuri pentru garsoniere și apartamente care costă doar câteva mii de euro, în special în fostele orașe industriale. Multe dintre aceste proprietăți se află în foste cămine de nefamiliști, necesită renovări sau sunt vândute prin licitație.

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