Acum zece ani, Hamude Kilani făcea senzație când a participat alături de iubita sa de atunci, Loredana, la Insula Iubirii. El a rămas în memoria telespectatorilor după ce a băgat mâna în foc pentru fidelitatea partenerei sale, însă experiența din Thailanda i-a arătat cât de ușor este să te arzi, la propriu și la figurat, atunci când ai prea multă încredere.

Hamude a participat la cel de-al doilea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat de Antena 1 în 2016. Acesta a venit în Thailanda alături de Loredana, convins că relația lor era suficient de puternică pentru a rezista tentațiilor.

La bonfire, Hamude și-a exprimat încrederea în iubita sa într-un mod cât se poate de neobișnuit: a băgat mâna în foc pentru a demonstra că era sigur de fidelitatea ei. Numai că lucrurile nu au decurs deloc așa cum spera. Hamude s-a ars, la propriu, în timpul gesturilor sale de încredere, iar ulterior avea să descopere că și relația lui fusese pusă la încercare.

Iubita l-a înșelat pe Hamude Kilani

În timp ce Hamude a rămas fidel pe toată durata emisiunii, Loredana s-a apropiat tot mai mult de Sorin, căruia i-a cedat în cele din urmă.

Imaginile cu apropierea dintre cei doi au fost o lovitură puternică pentru Hamude, care până atunci refuzase să creadă că partenera sa l-ar putea trăda.

Momentul culminant a venit la ceremonia finală a focului, când concurentul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Dezamăgit de cele întâmplate, Hamude a decis să pună capăt relației cu Loredana și să părăsească emisiunea fără ea.

Ce face acum Hamude de la Insula Iubirii

La un deceniu de la participarea la reality-show, Hamude Kilani este mult mai discret în privința vieții sale personale. Fostul concurent poate fi găsit în continuare pe rețelele sociale.

Hamude Kilani are o poveste de viață interesantă. Născut în Amman, dintr-un tată iordanian și o mamă româncă, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a copilărit în ambele țări, după divorțul părinților săi.

„Părinţii mei au divorţat când eu aveam opt ani şi, după ce ei s-au despărţit, eu, mama şi fraţii mei am venit în România. Nu m-am putut acomoda şi m-am întors la tata, în Iordania, dar în 2008 am revenit şi am rămas aici”, povestea el.

Tatăl său a ocupat o funcție importantă în administrația iordaniană, fiind director de Relații Internaționale în cadrul Ministerului Mediului, într-o poziție aflată imediat sub cea de ministru. Acesta și-ar fi dorit ca fiul său să urmeze o carieră în aviație, medicină sau inginerie, însă Hamude a ales să își decidă singur viitorul.

„Tata şi-ar fi dorit să mă fac aviator, doctor sau inginer, pentru că acolo viitorul copiilor este controlat de părinţi, nu eşti lăsat să faci ce-ţi doreşti, şi acesta este şi motivul pentru care am decis să plec de acolo”, a mai spus el.

Fostul concurent a încercat totuși să urmeze o carieră în medicină, dar a renunțat la facultate după numai o lună, realizând că domeniul nu i se potrivea.

„Am dat la Medicină, dar după o lună mi-am dat seama că nu mi se potriveşte această facultate. Acum am o afacere. Vorbesc perfect engleza, araba şi româna”, povestea Hamude.

Hamude a revenit pe micile ecrane în august 2024, când a participat la emisiunea „Splash! Vedete la apă”, difuzată de Antena 1.

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