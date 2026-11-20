Florin Busuioc are trei copii din două căsnicii: două fete și un băiat. Cu cel din urmă nu a rămas într-o relație prea bună după divorțul de mama sa, însă, se poate spune că relația de nota 10 pe care o are cu fetele lui compensează acest dezechilibru din viața sa.

Florin Busuioc a bifat prima căsnicie la începutul anilor `90, cu Marieta Busuioc, o asistentă medicală în Târgu Mureș. Din relația lor a venit pe lume Florin Busuioc Jr, însă, la scurt timp, căsnicia lor a început să se rupă, când prezentatorul TV a fost transferat cu locul de muncă la București. Acesta susține că nu și-a mai văzut fiul de mai bine de 17 ani.

Florin Busuioc: „Eu sunt părintele care nu a existat”

În trecut, actorul declara public că regretă înstrăinarea de propriul fiu, însă, în calitate de părinte, este conștient că nu a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a fi prezent în viața băiatului său.

„Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Cât aveam eu atunci? 28-29, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș, dintr-o primă căsătorie, cred că 29 de ani aveam. N-a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum câți? 30 și… în cât s-a născut? ‘90 sau ‘91, are 34-35 de ani. Foarte puțin și foarte rar (n.r. ține legătura cu băiatul său). (…) La un moment dat se apucase să studieze Meteorologie și cred că a terminat facultatea de Meteorologie, asta cred că a terminat, după aceea mai departe nu știu ce s-a întâmplat. (…) Eu sunt părintele care nu a existat. A fost dat la o parte, ăsta e adevărul. Ala simt, pentru că așa s-a întâmplat. După aceea, încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eșecului. Îmi reproșez că nu am avut mai multă grijă. Trebuia să fiu mai prezent în viața lui” , spunea Florin Busuioc.

La o distanță de câțiva ani buni, Florin Busuioc și-a refăcut viața alături de Liliana Busuioc. În 2004 a devenit tatăl Natalie, apoi în 2009 s-a născut Catinca. Natalie este studentă la Inginerie Chimică în limbi străine la Politehnică și nu a urmat calea tatălui deloc. Catinca este cea care îi seamănă cel mai bine actorului. Este elevă la Liceul de Arte Plastice Tonitza din București și își dorește să urmeze o carieră în scenografie sau design vestimentar.

„Catinca desenează extraordinar de bine, pictează foarte bine, deocamdată, în momentul ăsta, zice că ar vrea să facă scenografie sau design vestimentar, probabil scenografie mai degrabă. Vom vedea unde o vă duce destinul până la urmă, pentru că opțiunea pe care trebuie s-o facă la un moment dat, se vă face în clasa a XI-a, acuma a trecut într-a X-a. Mă, aia mică, Catinca, seamănă cu mine când eram adolescent, pentru că eram nebun total., a declarat Florin Busuioc pentru Viva!

În ceea ce privește ordinea și liniștea în familie, actorul susține că soția sa este cea care se impune cel mai mult în fața fetelor. El este părintele îngăduitor și înțelegător, mereu pregătit să își ajute fetele cu o vorbă bună sau un sfat.

„Cu viața sentimentală… nu prea discut eu chestii de-astea cu viața sentimentală. Am mai întrebat-o pe cea mică la un moment dat. A avut un o problemă, m-a întrebat și i-am dat un sfat, dar nu prea discutăm chestia asta. Cu mama, într-adevăr, se discută destul de de mult despre orice fel de problemă.”, a mai spus Busu.

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