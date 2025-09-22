Acasă » Exclusiv » „Oracolul vremii”, făcut cu ou și cu oțet în plină stradă! Ce a pățit Busu: ”Am avut niște probleme, lumea chiar mă înjura… ”

„Oracolul vremii”, făcut cu ou și cu oțet în plină stradă! Ce a pățit Busu: ”Am avut niște probleme, lumea chiar mă înjura… ”

De: Elisa Morandi 22/09/2025 | 15:00
E greu să-ți imaginezi Pro TV fără Florin Busuioc. De 30 de ani, „Busu” e omul care aduce soarele, norii și zâmbetul pe ecran, dar și cel care știe să facă haz de necaz atunci când lucrurile nu merg chiar ca la carte. Cariera lui s-a scris între scenă, meteo și mii de telespectatori care îl opresc pe stradă fie pentru o glumă, fie… pentru reproșuri!

Busu a povestit pentru CANCAN.RO că au existat și momente mai neplăcute în cariera sa: în perioada „Bingo”, simpaticul prezentator a ajuns să fie chiar înjosit și înjurat pe stradă de oameni supărați că nu au câștigat premiile mult visate. Astăzi, cu autoironia care îl caracterizează, Busu povestește cu sinceritate cum a trecut peste toate, de la aplauze, la insulte, rămânând același personaj iubit, dar deloc scutit de surprize.

CANCAN.RO: Busu, ai sărbătorit 30 de ani Pro TV!

Busu: 30 de ani am și eu la Pro TV. Sunt de la început, da. Chiar cu 6 luni înainte de a începe PRO-ul să emită, făceam dublaje pentru desene animate pentru a lua un avans. Am început activitatea cu 6 luni înainte ca PRO-ul să emită.

CANCAN.RO: V-ați îndrăgostit de acest loc de muncă

Busu: Eu nu pot fără muncă. Asta este cel mai… Cred că este un lucru care mă ajută să merg mai departe. Locul de muncă este definitoriu pentru viața mea, pentru traiectoria mea și pentru ceea ce sunt eu.

Florin Busuioc are o carieră longevivă în teatru și televiziune

CANCAN.RO: Dar dacă n-ar fi fost TV, actoria, radio, ce credeți că v-ar fi placut să faceți?

Muzică, rock. Aș fi făcut rock cu siguranță!

Busu a fugit de acasă când era copil

CANCAN.RO: Privind în urmă, care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ați făcut vreodată?

Busu: Cel mai nebunesc lucru? Am plecat când aveam 5 ani, am luat trenul din gară de la Hunedoara și am plecat să mă joc cu doi prieteni, unul de 6 și unul de 8 ani, am plecat să ne jucăm în parcul de la Simeria.

Deci am luat trenul de la Hunedoara la Simeria și am stat toată ziua la Simeria.

Și când am ajuns înapoi acasă cu alt tren care venea seara, Poliția era acolo, era tot cartierul, ne căutau peste tot, a fost ceva îngrozitor.

Ăsta cred că a fost cel mai nebunesc.

CANCAN.RO: Și cred că a fost și pedeapsa pe măsură, nu?

Busu: Bănuiesc ca da, nu mai țin minte pedeapsa, chiar nu mi-o mai amintesc.

Nici nu știu dacă a fost o pedeapsă.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai comică gafă sau moment neașteptat în direct, la meteo?

Busu: Eu nu fac contorizare de gafe pentru că eu mă bâlbâi foarte des. Am zis prostioare, mai zic, numai că eu am o calitate foarte mare. De câte ori fac o greșeală în direct, imi dau seama și mă întorc și zic, “a, stai, ce prostie am zis! ia uite, mă!”.

Întotdeauna fac asta, mă corectez și nu o las să treacă neobservată. Pentru că dacă o lași să treacă neobservată, atunci se observă mai tare.

”Telespectatorii pot fi câteodată si răutăcioși”

CANCAN.RO: Ați fost tentați să faceți un business?

Busu: Nu prea. Nu, nu sunt genul, pentru că eu, în general, nu prea mă pricep la bani și la manipularea banilor.

CANCAN.RO: Ce “relație” aveți cu banii, îi strângeți sau se evaporează rapid?

Busu: Niciodată n-am strâns banii. Zboară… Zboară ca potârnichile, nici nu știu. N-am avut niciodată bani stranși.

Florin Busuioc este nevoit să slăbească iar, la recomandarea medicului / Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro

CANCAN.RO: Oamenii care vă întâlnesc pe stradă vă consideră un fel de oracol al vremii. Care e reacția dumneavoastră când vă prind intr-o zi mai proasta?

Busu: N-am niciodată o zi proastă față de spectator. Telespectatorii pot fi câteodată si răutăcioși poate, dar foarte rar mi se întâmplă să fie răutăcioși.

În general sunt hâtri. Cum să zic… glumeți, și atunci nu poți să te superi pe ei și nu poți să ai o zi proastă în ziua aceea. Pentru că înțelegi că e o glumă și, ca să zic așa, intri în gluma respectivă și… Totul e în regulă.

Nu cred că am avut vreodată o zi proastă legată de telespectatori, legat de vreme.

Acum… am mai avut eu când făceam Bingo… am mai avut niște probleme pentru că lumea chiar mă înjura pe stradă pentru că nu le-am dat premiu.

Că nu le-am extras lor premiul ăla.

Busu: ”Mi-a zis medicul că trebuie să slăbesc”

CANCAN.RO: Vă era frică în perioada aceea să ieșiti pe stradă?

Busu: Nu. Frică nu mi-a fost niciodată, dar mă deranjau chestiile astea, pentru că nu țin de rațiune. Sunt iraționale aceste pretenții ciudate, bizare, pe care nu pot să le explic.

CANCAN.RO: Ce fac copiii? Reușiți să vă vedeți cu ei?

Busu: Da, mă văd. Chiar dacă sunt în casă ne vedem rar. Fetele se bagă la ele în cameră acolo și-și văd treaba lor în general. Dar ne vedem, sigur.

Ele sunt niște fete foarte bune amândouă și avem o relație bună.

CANCAN.RO: Cum stați cu greutatea? Recent mi-ați mărturisit că încercați să slăbiți?

Busu: Foarte greu! Foarte rău! Foarte rău! Am slăbit 24 de kilograme și le-am pus la loc.

N-am reușit să țin pentru că m-am apucat să mănânc seara, să mănânc prostii, să mănânc tâmpenii, și atunci n-am reușit. O să mai încerc să văd.

Poate voi reuși totuși să ajung iarăși la greutatea de 90…

CANCAN.RO: Așa v-a zis medicul? 

Busu: Da, mi-a zis medicul că trebuie să slăbesc pentru că nu e în regulă.

Îți dai seama, se adună grăsime în jurul organelor și nu e bine. Nu e deloc în regulă. Acum o să fac un efort și o să încerc să slăbesc din nou.

CANCAN.RO: Ce proiecte aveti in teatru?

Busu: Da, pe teatru acum am trei spectacole pe care le joc la “Luceafărul” și am în pregătire un spectacol nou la “Luceafărul”, care se numește “Comedie pe Întuneric”, e o țăcăneală totală.

E mai greu de jucat, pentru că totul se întâmplă pe întuneric.

Ceea ce ce înseamnă că atunci când este întuneric pe scenă, actorii spun “mamă, s-a luat curentul” și e întuneric total, se aprinde toată lumina și noi jucăm ca și cum ar fi întuneric.

Deci suntem orbeți. Total. Și nu ne vedem deloc. Deci de-aia e greu.

Și e matematică. Totul este matematic făcut. E foarte fain. O să vedeți, e un spectacol care o să bubuie foarte bine.

