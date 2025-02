Florin Busuioc a fost internat în spital! Medicii l-au pus imediat pe perfuzii când au văzut în ce stare se află

Ultima perioadă nu a fost prea ușoară pentru Florin Busuioc. Se pare că simpaticul prezentator de la Meteo s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și chiar a ajuns de urgență la spital. Acesta a fost internat, iar medicii l-au pus imediat pe perfuzii după ce au văzut stare în care se află. Ce a pățit Busu?

Invitat săptămânal în emisiunea lui Cătălin Măruță, Busu a dezvăluit astăzi, 14 februarie, că în urmă cu o săptămână a trecut prin momente grele. Acesta le-a cerut scuze telespectatorilor pentru că a lipsit din emisiune și a povestit prin ce a trecut. Fanii s-au îngrijorat.

Așa cum spuneam, ultima perioadă a fost una destul de grea pentru Busu, care a ajuns pe mâinile medicilor. Deși acum se simte mai bine, acesta a povestit în emisiunea lui Cătălin Măruță prin ce a trecut. Se pare că a ajuns la spital și a fost internat pentru mai multe zile.

Mai exact, Busu a ajuns pe mâinile medicilor de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”. Se pare că acesta a ajuns la unitatea medicală într-o stare destul de gravă, iar imediat cum l-au văzut medicii l-au pus pe perfuzii.

Florin Busuioc a povestit că s-a confruntat cu o gripă urâtă, ce i-a provocat mai multe probleme. Însă, acesta și-a liniștit fanii și a spus că acum se simte cu mult mai bine și în scurt timp o să se recupereze complet.

„Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, când n-am venit, dar eram în spital. Da! Am avut gripă și am fost la Victor Babeș internat. S-au purtat extraordinar cu mine. Au fost minunați oamenii de acolo. M-au tratat. Am avut o mică perfuzie la început, dar a ținut jumătate de oră. Am stat internat trei zile: miercuri, joi și vineri.

A fost o formă urâtă de gripă. Am avut și febră la început, tusea mă nenorocea. În momentul în care tușeam simțeam că îmi scot plămânii afară. Era foarte greu, o stare proastă, dureri musculare înfiorătoare, mă durea tot corpul. Am scăpat de povestea asta. Am fost în concediu, mi s-a spus să stau liniștit, să mă refac. Acum sunt ok, nu mai am niciun fel de problemă. Am scăpat de febră, de tuse, de toate”, a declarat Florin Busuioc, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.