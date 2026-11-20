Au trecut șase ani de la moarte subită, dar și controversată, a sopranei Maria Macsim Nicoară, iar suspiciunile familiei în privința soțului ei nu au dispărut, ba dimpotrivă, au căpătat proporții. Artista Operei Naționale din Iași a murit după ce ar fi căzut pe scările locuinței, însă condițiile în care a avut loc tragedia au ridicat multe semne de întrebare. După mai multe cercetări, soțul ei a fost trimis în judecată pentru ”lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate”. CANCAN.RO are detalii noi din proces, în care se invocă probe care pot răsturna tot dosarul!

O veste cumplită a lovit lumea artistică, în mai 2020, atunci când s-a aflat că soprana Maria Macsim Nicoară se zbate între viață și moarte în urma unui accident casnic. Cercetările inițiale au stabilit că aceasta ar fi căzut pe scări, iar asta i-ar fi provocat multiple leziuni cerebrale.

După șase luni de comă, artista s-a stins din viață, iar acuzațiile la adresa soțului ei au bubuit! Familia regretatei artiste a contestat circumstanțele în care a avut loc tragedia, bănuindu-l pe Codrin-Constantin Nicoară că nu i-ar fi acordat ajutor la timp, deși starea ei era extrem de gravă.

Iată că după șase ani de la tragedie, s-a ajuns la un război judiciar în toată regula, cu noi acuzații extrem de grave!

Nicoară este judecat pentru ”lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate”, iar CANCAN.RO a obținut detalii exclusive din dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Iași.

Între rudele artistei, care s-au constituit părți civile în proces, și soțul ei, au avut loc multe confruntări tensionate. La ultimele audieri, familia sopranei l-a acuzat pe bărbat că ar fi exercitat asupra artistei o formă excesivă de control, prin telefoane insistente și mesaje de verificare.

Avocatul lui Codrin Nicoară a intervenit și a găsit acest aspect ca fiind de fapt o dovadă de grijă.

„De ce apreciaţi că acele telefoane, mesaje erau de control şi nu era doar un soţ care doreşte să ştie de soţia lui?”.

Judecătoarea a respins întrebarea, iar audierea a continuat pe cel mai important aspect al procesului: intervenția lui Codrin Nicoară după incidentul de pe scări.

Avocatul rudelor artistei a încercat să afle dacă se bănuiește o posibilă intenție în spatele lipsei lui de ajutor la momentul incidentului.

„În condiţiile în care inculpatul ştia că sunteţi în Iași, consideraţi că lăsarea fără ajutor a fost o neglijenţă sau mai mult decât atât, o intenţie?”, a întrebat acesta. Răspunsul la această întrebare nu a fost consemnat însă la dosar.

Noi fotografii și documente au ajuns pe masa judecătorilor

De departe cel mai grav aspect pe care l-am identificat într-una dintre încheierile judecătorești ale acestui dosar o reprezintă suspiciunea că Maria Macsim Nicoară ar fi fost lovită și împinsă pe scări.

Mai precis, tot avocatul rudelor sopranei este cel care a întrebat o martoră care lucrează în domeniul medical dacă hematomul descoperit la artistă ar fi putut fi provocat de o lovitură, nu doar de o căzătură. Însă avocatul lui Codrin Nicoară s-a opus întrebării.

Un alt amănunt controversat din dosar îl reprezintă discuțiile purtate între dispecerii Poliției și cei de la Ambulanță, în ziua tragediei. Se consemnează inclusiv faptul că autoritățile ar mai fi intervenit la locuința sopranei, chiar în aceeași zi: ”S-a mai venit la locuința respectivă”.

Însă avocatul apărării susține că ar putea fi o confuzie. Însă avocatul familiei a ripostat, precizând că dovadă a acestui fapt o face chiar declarația unuia dintre polițiștii care au fost la fața locului.

„Poliţistul spune foarte clar «aa, da? ####### ##### #####», aşadar, ştia exact despre cine este vorba, nu poate fi vorba despre o confuzie”, a susținut acesta.

În urma acestei contradicții, judecătorii au cerut ajutorul STS pentru a obține înregistrările disponibile ale apelurilor și discuțiilor purtate prin sistemul 112 în dimineața incidentului.

Scandalul dintre cele două părți a escaladat atât de mult, încât s-a ajuns chiar la plângeri penale și ordine de protecție!

Potrivit documentelor din dosar, una dintre rudele sopranei ar fi făcut o plângere împotriva avocaților lui Codrin Nicoară.

De cealaltă parte, avocații au solicitat un ordin de protecție împotriva împotriva reclamantului, susținând că sunt puși într-o situație îngrijorătoare, încât nu-și pot exercita activitatea sub presiunea persoanei respective.

Procesul nu s-a încheiat, însă se află în etapa în care s-au depus noi dovezi, inclusiv fotografii și documente care pot răsturna cazul!

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