KENNYA: Nu m-am uitat prea mult la insulă, nu știu exact ce și cum s-a întâmplat. Dar, atât cât am apucat eu să prind și din experiența mea, eu când îl văd pe băiatul ăsta, îl văd ca pe un tip puțin obsedat sexual.

CANCAN: Marco! Descrie-mi-l puțin din punctul tău de vedere, ok?

KENNYA: Un tip…

CANCAN: Pervers?

KENNYA: Nu pervers, libidinos. Care s-ar culca și cu o cățea. Adică, eu așa îl văd. Experiența mea de femeie așa îmi spune: că a fost Gabriella, că i-a plăcut lui, că e stilul care îl zăpăcește pe el și că ea chiar s-a culcat cu el, dar eu cred că așa e el ca bărbat, un obsedat sexual.

CANCAN: Merită dominat, Marco? Merită și el o lecție de dominare?

KENNYA: Pentru mine e… ce să văd, că… Numai închipuindu-mi așa, el…

CANCAN: Aspectul lui îți place cu bentița aceea pe cap pe care o are? Ți se pare atrăgător, sexy, nu știu? Când îl vezi…

KENNYA: Ceva extraordinar. Ți-am zis, eu dacă l-aș fi văzut pe stradă, să nu-l fi văzut la insulă sau așa, mie mi se pare un bărbat libidinos și închipuie-ți cum ar fi… Bine, acum n-ar mai face nimic, că îmi știe părerea, dar închipuie-ți cum ar fi fost să interacționez eu cu el la insulă. Păi, tu crezi că pot să am vreo dorință așa către un bărbat care e natural cățel? Nu, păi e un bărbat libidinos. Așa e în ochii mei, nu știu.