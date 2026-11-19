În cadrul emisiunii „CANCAN pe Insulă”, dominatoarea Kennya și-a spus fără rețineri părerea despre Prințul Marco, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”. Din perspectiva experienței sale în relațiile cu bărbații, aceasta l-a analizat pe tânăr și nu s-a ferit să facă declarații dure la adresa lui.
Nu este pentru prima dată când Kennya atrage atenția în contextul show-ului filmat în Thailanda. Numele său a ajuns în atenția publicului după ce au apărut informații despre apropierea dintre ea și ispita Narcis Bujor, subiect pe care bruneta l-a clarificat ulterior. De asemenea, aceasta este bună prietenă cu Nattasha Black, una dintre ispitele sezonului, alături de care a pus bazele unei școli de dominatoare în București.
„Dar eu cred că așa este el ca bărbat, un obsedat sexual”
Obișnuită să observe și să analizeze comportamentul masculin prin prisma profesiei sale, Kennya a comentat și atitudinea Prințului Marco, în special în contextul apropierii acestuia de ispita Gabriella. Mai mult, bruneta a ținut să precizeze că fostul concurent nu se ridică la standardele sale și că un bărbat cu un asemenea comportament nu ar putea să îi stârnească nici interesul, nici atracția. În opinia sa, atitudinea afișată de Marco este departe de ceea ce ar putea aprecia la un bărbat.(Întreaga emisiune poate fi urmărită aici)
KENNYA: Nu m-am uitat prea mult la insulă, nu știu exact ce și cum s-a întâmplat. Dar, atât cât am apucat eu să prind și din experiența mea, eu când îl văd pe băiatul ăsta, îl văd ca pe un tip puțin obsedat sexual.
CANCAN: Marco! Descrie-mi-l puțin din punctul tău de vedere, ok?
KENNYA: Un tip…
CANCAN: Pervers?
KENNYA: Nu pervers, libidinos. Care s-ar culca și cu o cățea. Adică, eu așa îl văd. Experiența mea de femeie așa îmi spune: că a fost Gabriella, că i-a plăcut lui, că e stilul care îl zăpăcește pe el și că ea chiar s-a culcat cu el, dar eu cred că așa e el ca bărbat, un obsedat sexual.
CANCAN: Merită dominat, Marco? Merită și el o lecție de dominare?
KENNYA: Pentru mine e… ce să văd, că… Numai închipuindu-mi așa, el…
CANCAN: Aspectul lui îți place cu bentița aceea pe cap pe care o are? Ți se pare atrăgător, sexy, nu știu? Când îl vezi…
KENNYA: Ceva extraordinar. Ți-am zis, eu dacă l-aș fi văzut pe stradă, să nu-l fi văzut la insulă sau așa, mie mi se pare un bărbat libidinos și închipuie-ți cum ar fi… Bine, acum n-ar mai face nimic, că îmi știe părerea, dar închipuie-ți cum ar fi fost să interacționez eu cu el la insulă. Păi, tu crezi că pot să am vreo dorință așa către un bărbat care e natural cățel? Nu, păi e un bărbat libidinos. Așa e în ochii mei, nu știu.
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Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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