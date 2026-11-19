De peste șapte ani, Andrei Şelaru, cunoscut drept Selly și Smaranda Știrbu formează unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în perioada liceului, la Craiova, iar după mutarea în București și-au urmat fiecare propriul drum profesional. Acum, partenera creatorului de conținut a bifat o nouă reușită importantă, după ce a promovat examenul de rezidențiat cu și a devenit oficial medic rezident.

După absolvirea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Smaranda Știrbu a trecut examenul de rezidențiat cu 818 puncte și a făcut pasul către următoarea etapă a carierei sale medicale. La finalul examenului, aceasta a fost așteptată de Selly, care a întâmpinat-o cu flori și a celebrat alături de ea unul dintre cele mai importante momente din parcursul său profesional.

De la Craiova la Facultatea de Medicină

Originară din Craiova, Smaranda Știrbu a absolvit Colegiul Național „Frații Buzești”, același liceu pe care l-a urmat și Selly. În 2020, tânăra a fost admisă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, începând astfel pregătirea pentru cariera medicală.

În urmă cu doar câteva luni, aceasta a încheiat studiile universitare și și-a susținut lucrarea de disertație. Atunci, Selly a marcat momentul printr-un mesaj public dedicat partenerei sale:

„Te iubesc mult, doamna doctor! Felicitări!”.

A promovat examenul de rezidențiat

După absolvirea Facultății de Medicină, Smaranda Știrbu a susținut examenul de rezidențiat, una dintre cele mai importante etape pentru absolvenții care își doresc să profeseze în domeniul medical. Tânăra a promovat examenul și a devenit oficial medic rezident.

La ieșirea din examen, Selly a așteptat-o cu un buchet de flori și a fost printre primele persoane care au felicitat-o pentru reușită. Ulterior, creatorul de conținut a publicat și un mesaj dedicat iubitei sale.

„Felicitări, te iubesc cel mai mult. Oficial doamna doctor rezident Smaranda Știrbu”.

Surprizele au continuat și după examen. Ajunsă acasă, Smaranda Știrbu a primit un impresionant buchet de trandafiri albi și roz, pregătit de partenerul său pentru a marca momentul special.

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Ce surpriză uriașă i-a făcut Selly iubitei sale, de Ziua Îndrăgostiților. Smaranda a fost profund impresionată: ”Îmi vine să plâng!”