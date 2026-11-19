Proprietarii de apartamente care nu anunță modificările privind numărul persoanelor care locuiesc în locuință riscă sancțiuni consistente. Legea obligă proprietarii să informeze asociația de proprietari atunci când apar schimbări legate de membrii familiei, chiriași sau alte persoane care locuiesc în apartament pentru perioade mai lungi.

Mulți români nu știu că au obligația legală de a comunica asociației de proprietari orice modificare privind numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei, mai ales în situațiile în care se constată că numărul real al locatarilor este diferit de cel declarat.

Când trebuie anunțată asociația de proprietari

Potrivit legislației în vigoare, proprietarii din condominii sunt obligați să informeze asociația de proprietari ori de câte ori apar schimbări privind persoanele care locuiesc în apartament. Obligația se aplică atât în cazul modificărilor din cadrul familiei, cât și atunci când locuința este închiriată sau oferită în folosință altor persoane.

Legea nr. 196/2018 stabilește că „proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței”.

Notificarea trebuie făcută în scris și transmisă în cel mult 10 zile de la momentul în care apare schimbarea. Același termen se aplică și în cazul semnării unui contract de închiriere sau de comodat.

De asemenea, proprietarii trebuie să comunice și numărul chiriașilor care locuiesc în apartament, pentru ca evidențele asociației să fie actualizate, iar cheltuielile comune să fie repartizate corect.

Reguli pentru rude, chiriași și persoanele găzduite temporar

Obligația de declarare nu vizează doar proprietarii și membrii familiei. Dacă în locuință se mută rude, prieteni, chiriași sau alte persoane care stau o perioadă mai lungă, acestea trebuie luate în calcul la cheltuielile de întreținere atunci când locuiesc în apartament cel puțin 15 zile într-o lună.

În aceste situații, proprietarul trebuie să anunțe asociația în termenul legal, astfel încât persoanele respective să fie introduse la calculul cheltuielilor distribuite pe număr de locatari.

Totodată, legea prevede că adunarea generală a asociației poate stabili reguli privind includerea persoanelor care locuiesc temporar în imobil la plata cheltuielilor comune. În același timp, proprietarii sau chiriașii pot solicita scutirea de la plata anumitor cheltuieli pe persoană, în condițiile și pentru perioada stabilite de asociație.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu declară numărul real de locatari

Nedeclararea numărului real de persoane care locuiesc într-un apartament poate fi sancționată contravențional. Amenzile prevăzute de lege sunt cuprinse între 500 și 3.000 de lei, în funcție de gravitatea situației constatate.

Sancțiunile cele mai mari pot fi aplicate atunci când se dovedește că, pe o perioadă îndelungată, în locuință au stat mai multe persoane decât cele declarate oficial către asociația de proprietari, ceea ce poate influența repartizarea cheltuielilor comune către ceilalți locatari ai blocului.

În același timp, președintele asociației nu are dreptul să stabilească în mod arbitrar câte persoane locuiesc într-un apartament doar pe baza consumului de apă sau a observațiilor ocazionale. Numărul locatarilor trebuie să rezulte din declarațiile și notificările transmise de proprietar, conform obligațiilor prevăzute de lege. Astfel, comunicarea corectă și la timp a modificărilor privind locatarii rămâne esențială pentru evitarea conflictelor și a eventualelor sancțiuni financiare.

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