Atmosfera din perioada sărbătorilor de iarnă vine la pachet și cu un consum suplimentar de electricitate, mai ales atunci când decorațiunile luminoase rămân pornite ore în șir. Pentru a evita facturile mai mari la curent, este important să știm cât ne costă iluminatul pe timpul nopții și care sunt instalațiile de Crăciun ce oferă un consum redus de energie.

Sărbătorile de iarnă transformă locuințele într-un adevărat spectacol de culoare și lumină. Odată cu apropierea Crăciunului, tot mai multe persoane își decorează brazii, împodobesc ferestrele și amenajează curțile cu ornamente specifice, pentru a recrea atmosfera magică a acestei perioade.

Consumul instalațiilor de Crăciun

Dincolo de farmecul decorațiunilor festive, iluminatul ornamental poate avea un impact asupra bugetului. În contextul scumpirilor din sectorul energetic, utilizarea instalațiilor luminoase pentru perioade îndelungate poate duce la un consum mai mare de electricitate, în special atunci când acestea rămân conectate la priză până dimineața.

Conform unui calcul estimativ, o instalație cu LED-uri, care are în jur de 100 de beculețe, consumă aproximativ 5 wați. Dacă aceasta rămâne aprinsă pe parcursul întregii nopți, cheltuiala suplimentară la energia electrică poate varia între 1,19 și 4,35 lei.

Situația este diferită în cazul instalațiilor clasice, care pot consuma cu până la 90% mai multă energie, în funcție de dimensiune și de numărul de becuri. Spre exemplu, un model cu 100 de becuri incandescente are un consum de aproximativ 40 de wați. Asta poate însemna o cheltuială suplimentară de circa 12,89 lei pe lună la factura de electricitate.

Ce tip de instalație luminoasă este mai avantajos de utilizat

Alegerea decorațiunilor pentru sărbători nu ține doar de aspectul acestora, ci și de energia pe care o consumă. Modelele clasice, cu becuri incandescente, sunt apreciate pentru lumina specifică și atmosfera pe care o creează, însă funcționarea lor presupune un consum mai ridicat de electricitate. Pentru a limita cheltuielile, acestea pot fi folosite doar în anumite intervale ale serii, spre exemplu, atunci când ai invitați.

În schimb, instalațiile cu LED reprezintă o variantă mai economică pentru cei care își doresc să păstreze decorațiunile aprinse mai multe ore. Datorită consumului redus, acestea pot funcționa inclusiv pe timpul nopții, fără să genereze costuri la fel de mari.

O soluție alternativă o reprezintă ghirlandele alimentate cu baterii. Acestea nu trebuie conectate la rețeaua electrică, însă autonomia depinde de capacitatea bateriilor și de durata utilizării. Dacă sunt lăsate aprinse în fiecare noapte, bateriile vor trebui înlocuite periodic pentru ca instalațiile să își păstreze intensitatea luminoasă.

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