Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Energiei! Apar noi schimbări în privința facturilor

România se confruntă cu o perioadă dificilă pe piața energiei, iar facturile mari pun presiune pe familiile cu venituri reduse. Pentru a proteja cei mai vulnerabili consumatori și a limita riscul de deconectări în sezonul rece, guvernul pregătește un pachet de măsuri prin care se urmărește reducerea costurilor la electricitate și stabilizarea prețurilor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat miercuri seara un pachet de măsuri destinat să reducă prețul energiei și să prevină situațiile în care familiile vulnerabile ar putea fi deconectate pe perioada iernii.

Ce propunere are ministrul Energiei pentru facturi

Printre propunerile analizate se află introducerea unui preț maxim de un leu pe kilowatt-oră pentru consumatorii cu venituri lunare de până la 2.500–3.000 lei. Această inițiativă vine după eliminarea plafonului de 1,30 lei/KWh de la începutul lunii iulie, care a lăsat mulți români expuși facturilor foarte mari. Ministrul a subliniat că:

„Este o măsură necesară pentru a proteja familiile care nu își permit costurile actuale ale energiei și pentru a preveni situațiile de deconectare.”

Un alt punct important al proiectului de lege prevede interzicerea deconectării temporare a clienților vulnerabili care nu pot achita facturile la timp. Această măsură este considerată urgentă, mai ales pentru sezonul rece, când consumul de energie crește semnificativ.

Ministrul Ivan a atras atenția că problema nu afectează doar populația, ci și companiile, care riscă să devină necompetitive pe piețele externe din cauza costurilor mari ale energiei. În unele cazuri, energia reprezintă între 10% și 70% din costul total al produselor, ceea ce face stabilizarea prețurilor o chestiune de securitate națională.

Autoritățile estimează că măsurile ar putea fi implementate până la sfârșitul iernii, iar reducerea semnificativă a prețurilor pentru consumatorii finali ar putea fi resimțită în următoarele 9 luni. Documentele necesare sunt pregătite pentru dezbatere în cadrul grupului interministerial și, ulterior, în CSAT, pentru a asigura o strategie coerentă și rapidă de creștere a producției de energie și de protecție a consumatorilor.

