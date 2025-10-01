Nicușor Dan, o nouă gafă! Cum a comis-o în fața tuturor, la Timișoara

Președintele Nicușor Dan a fost prezent marți, 30 septembrie, la Timișoara. Șeful statului şi-a început vizita oficială cu depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane, dar a făcut o gafă de protocol. Aceasta nu a trecut neobservată și a fost criticată de unii. Ce greșeală a făcut Nicușor Dan?

Președintele Nicușor Dan a participat marți la mai multe evenimente la Timișoara. Dimineața, acesta a mers să depună o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Însă, momentul i-a adus și unele critici, asta pentru că președintele a uitat protocolul și a părut încurcat pentru câteva momente.

Mai exact, în imaginile filmate de presa locală se observă că Nicușor Dan salută garda de onoare, apoi șeful statului a vrut să plece, cu toate că urma intonarea imnului național. Președintele a fost îndrumat de către unul dintre oficialii prezenți la eveniment să rămână pe loc, iar după câteva moment de nelămurire a revenit la poziția normală.

Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit

Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții – primari și oficiali europeni – discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

„Mă bucur că Nicuşor Dan a ales Timişoara, unde bate inima europeană a ţării. Am aşteptat cu mult dor această vizită, ultimul preşedinte al României a ajuns la Timişoara acum mai bine de 5 ani”, a declarat Dominic Fritz, primarul din Timișoara și președintele USR.

În cadrul evenimentului, Nicușor Dan a luat cuvântul și a punctat că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă.

„Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni

Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?