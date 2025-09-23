Acasă » Știri » Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni

De: Irina Vlad 23/09/2025 | 08:00
Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni
Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook

Peste doar o zi se va decide soarta guvenului Bolojan. Decizia stă în mâninile judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR), după ce premierul României a propus ca pensiile magistraților să nu mai depășească salariul pe care aceștia îl încasau în timpul activității, dar și ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. 

În cursul zilei de miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) va decide soarte celor nouă proiecte din pachetul II de măsuri fiscale-bugetare, printre care reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Premierul României a propus ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani, iar pensiile acestora să nu mai depășească salariul pe care magistrații îl încasau în timpul activității. Alături de pensiile speciale, judecătorii CCR vor dezbate și celelalte legi din pachetul II de măsuri fiscale. Toate celelalte patru inițiative din pachetul II pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament au fost însă atacate la CCR de AUR, POT și SOS România.

Soarta guvernului Bolojan stă în mâinile judecătorilor CCR

În plină criză bugetară, Nicușor Dan a convocat o ședință informașă în care s-a discutat soarta guvernului Bolojan. În cazul în care judecătorii CCR decid că legea pensiilor speciale nu este conformă Constituției României, președintele României ia în calcul demisia lui Bolojan – urmând să se decidă dacă acest guvern mai poate continua sau nu la putere.

Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care...
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici...

Dacă reforma pensiilor speciale va fi blocată de CCR, premierul României a dat de înțeles că nu se lasă intimidat de astfel de ultimatum și va continua în funcție, subliniind că este de responsabilitatea sa să facă lucrurile să meargă așa cum trebuie.

”Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ. Este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie”, a spus Ilie Bolojan.

Cea mai mare pensie specială încasată de un fost magistrat este de aproape 70.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro). Mai mult de atât, procurorii și judecătorii au dreptul să se pensioneze la 48 de ani.

„Eu cred că judecătorii CCR au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi.

Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, afirmă la rândul său președintele USR, Dominic Fritz.

Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are capacitatea de a…”

IMAGINI BOMBĂ. Nicușor Dan, show pe ringul de dans la o nuntă, lângă București! Președintele s-a distrat în weekend cu prima doamnă și fiul lor, Antim

Tags:
Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai mari pensii. Cât încasează în medie seniorii
Știri
Orașul din România cu cele mai mari pensii. Cât încasează în medie seniorii
Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol! Legătura cu autismul
Știri
Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol! Legătura cu autismul
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
Gandul.ro
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de...
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea...
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei...
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație
Digi 24
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și...
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici...
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în...
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
kanald.ro
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă!...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu...
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori vor avea?
go4it.ro
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori...
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului...
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Lege pentru românii care au casă la curte. Cine trebuie să construiască gardul dintre vecini. Instanța îi va obliga la plată
Capital.ro
Lege pentru românii care au casă la curte. Cine trebuie să construiască gardul dintre vecini....
Câtă sare se pune la murături, de fapt. Secretul gospodinelor cu experiență
evz.ro
Câtă sare se pune la murături, de fapt. Secretul gospodinelor cu experiență
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
as.ro
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit:
radioimpuls.ro
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit:...
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea în țară. Ilinca Amariei a apelat la ajutorul instanței
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la...
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară...
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România cu cele mai mari pensii. Cât încasează în medie seniorii
Orașul din România cu cele mai mari pensii. Cât încasează în medie seniorii
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți calul ascuns în această iluzie optică virală
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți calul ascuns în această iluzie optică virală
Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol! Legătura cu autismul
Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol! Legătura cu autismul
Alertă aeriană, după ce mai multe drone au fost descoperite! Traficul a fost închis la Copenhaga
Alertă aeriană, după ce mai multe drone au fost descoperite! Traficul a fost închis la Copenhaga
Motivul pentru care mulți bărbați filipinezi aleg să fie femei. Explicația fenomenului „lady-boy” ...
Motivul pentru care mulți bărbați filipinezi aleg să fie femei. Explicația fenomenului „lady-boy” de la Asia Express și Insula Iubirii
Teodorina Mihăilă a murit în Italia, în timp ce făcea baie în mare. Totul s-a petrecut sub privirile ...
Teodorina Mihăilă a murit în Italia, în timp ce făcea baie în mare. Totul s-a petrecut sub privirile soțului
Vezi toate știrile
×