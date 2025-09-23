Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni

Peste doar o zi se va decide soarta guvenului Bolojan. Decizia stă în mâninile judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR), după ce premierul României a propus ca pensiile magistraților să nu mai depășească salariul pe care aceștia îl încasau în timpul activității, dar și ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan.

În cursul zilei de miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) va decide soarte celor nouă proiecte din pachetul II de măsuri fiscale-bugetare, printre care reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Premierul României a propus ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani, iar pensiile acestora să nu mai depășească salariul pe care magistrații îl încasau în timpul activității. Alături de pensiile speciale, judecătorii CCR vor dezbate și celelalte legi din pachetul II de măsuri fiscale. Toate celelalte patru inițiative din pachetul II pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament au fost însă atacate la CCR de AUR, POT și SOS România.

Soarta guvernului Bolojan stă în mâinile judecătorilor CCR

În plină criză bugetară, Nicușor Dan a convocat o ședință informașă în care s-a discutat soarta guvernului Bolojan. În cazul în care judecătorii CCR decid că legea pensiilor speciale nu este conformă Constituției României, președintele României ia în calcul demisia lui Bolojan – urmând să se decidă dacă acest guvern mai poate continua sau nu la putere.

Dacă reforma pensiilor speciale va fi blocată de CCR, premierul României a dat de înțeles că nu se lasă intimidat de astfel de ultimatum și va continua în funcție, subliniind că este de responsabilitatea sa să facă lucrurile să meargă așa cum trebuie.

”Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ. Este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie”, a spus Ilie Bolojan.

Cea mai mare pensie specială încasată de un fost magistrat este de aproape 70.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro). Mai mult de atât, procurorii și judecătorii au dreptul să se pensioneze la 48 de ani.

„Eu cred că judecătorii CCR au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, afirmă la rândul său președintele USR, Dominic Fritz.

