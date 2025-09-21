Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are capacitatea de a...”

Mandatul lui Nicușor Dan a început de ceva timp și nu este unul lipsit de provocări. În ultima vreme, președintele României a primit mai multe critici, iar lucrurile par că nu sunt prea roz. Recent, Traian Băsescu, fostul președinte al țării, a vorbit despre Nicușor Dan și despre parteneriatul pe care acesta îl face cu Ilie Bolojan.

România pare, din nou, în criză politică din cauza tensiunilor din coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a spus că este cu demisia pe masă din cauza neînțelegerilor pe tema reformei administrației locale. Pe de cealaltă parte președintelui Nicușor Dan i se reproșează că este absent și nu prea vehement. În acest context, Traian Băsescu a vorbit despre cele ce se întâmplă, dar și despre cei doi.

Ce părere are Traian Băsescu despre Nicușor Dan

Recent, Traian Băsescu a vorbit despre Nicușor Dan și despre începutul mandatului său. Fostul președinte spune că Nicușor Dan a avut un început de mandat timid. Cât despre absența acestuia, care este punctată de mai mulți, Traian Băsescu spune că este o strategie bună.

Acesta a punctat că în cazul în care este vorba despre o atitudine tactică este de bun augur ca doar unul dintre lideri să își asume direct noile măsurile propuse, iar în cazul de față această persoană este Ilie Bolojan.

„Cred că este un început timid. A avut ghinionul să nu se poată respecta un angajament pe care l-a făcut în scris, ceea ce l-a afectat foarte tare în relația cu premierul și nu numai. Însă, pe de altă parte, dacă nu este un hazard și este o atitudine tactică, e foarte bine că nu își bagă gâtul în laț amândoi , și premierul, și președintele, cu aceste măsuri pe care Bolojan încearcă să le impună pentru a echilibra situația financiară, pentru a diminua deficitul bugetar. Este bine dacă unul își asumă și celălalt rămâne mai desprins de responsabilitatea directă, pentru a putea prelua la un moment dat. Dacă este un joc tactic, este un joc bun. În ceea ce îl privește pe Nicușor, nu îl suspectez că nu are capacitate de analiză, dar nu știu dacă are capacitatea de a lua deciziile”, a declarat Traian Băsescu, potrivit romaniatv.ro.

„Cu domnul Bolojan am schimbat mesaje”

De asemenea, fostul președinte a vorbit și despre interacțiunea pe care a avut cu Ilie Bolojan. Se pare că aceștia au discutat pe tema locuinței de protocol pe care Traian Băsescu trebuia să o primească.

„Cu domnul Bolojan am schimbat mesaje, nu telefon, două mesaje ,când s-a pus problema locuinței. I-am spus: nu vreau vilă, vreau un apartament. E prea scumpă la întreținere și nu m-aș mai duce într-o vilă. Am rugat să fie confidențială adresa. Când am plecat, a venit notificarea să părăsesc vila. Era soția singură, iar paza a deschis porțile și a plecat, și a rămas soția singură cu 100 de ziariști care băteau în poartă. N-am uitat că degeaba ai pază de la SPP, nu e paza ta, e paza șefului de la SPP. Nu poți să ai garanția că te va proteja în situații dificile. Eu eram ieșit din spital, m-a lăsat în aeroport, luați-vă valiza, am primit mesaj să plec cu alt avion înapoi acasă. Nu cumva să vadă presa că am venit cu SPP”, a mai spus Traian Băsescu.

