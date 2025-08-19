Traian Băsescu va primi apartament de protocol! Fostul președinte nu își dorește casă: „Este mult prea mare”

Traian Băsescu va beneficia de un apartament de protocol! Fostul președinte al României a spus clar că nu își dorește casă! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Fostul președinte Traian Băsescu urmează să reintre în posesia locuinței de protocol la care are dreptul, însă nu va mai primi o casă, ci un apartament. Decizia urmează să fie oficializată joi, în ședința de guvern.

Potrivit primelor informații, apartamentul vine chiar la solicitarea lui Traian Băsescu, care a declarat că locuința de tip vilă, de care a beneficiat în trecut, era prea mare.

„Este mult prea mare. Am solicitat un apartament într-un bloc”, a spus Traian Băsescu.

În urmă cu doi ani, fostul șef al statului a pierdut atât casa de protocol, cât și indemnizația, după ce o lege adoptată de PSD și PNL a stabilit că foștii președinți dovediți colaboratori ai Securității nu mai beneficiază de aceste drepturi. Înalta Curte a confirmat definitiv colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, sub numele „Petrov”.

Ulterior, Traian Băsescu a contestat actul normativ la Curtea Constituțională, care i-a dat câștig de cauză. Prin urmare, el ar putea primi din nou locuința de protocol – de această dată un apartament – precum și indemnizația, inclusiv restanțele pe ultimii doi ani.

Ilie Bolojan a vrut să discute personal cu Traian Băsescu

La începutul acestei luni, Bolojan a amânat decizia cu privire la vila de protocol a lui Traian Băsescu. Motivul? Premierul și-a dorit să discute personal cu fostul președinte al României.

Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuințe. Iată ce scrie în proiectul de hotărâre!

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1 1. Titlul va avea următorul cuprins: «Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială» 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: «Art. 3 Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2.» 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins «Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială»”, mai scrie în proiectul de hotărâre.

