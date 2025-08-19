Acasă » Știri » Traian Băsescu va primi apartament de protocol! Fostul președinte nu își dorește casă: „Este mult prea mare”

Traian Băsescu va primi apartament de protocol! Fostul președinte nu își dorește casă: „Este mult prea mare”

De: Mihaela Ioana 19/08/2025 | 15:19
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol. Sursa foto: Facebook

Traian Băsescu va beneficia de un apartament de protocol! Fostul președinte al României a spus clar că nu își dorește casă! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Fostul președinte Traian Băsescu urmează să reintre în posesia locuinței de protocol la care are dreptul, însă nu va mai primi o casă, ci un apartament. Decizia urmează să fie oficializată joi, în ședința de guvern.

Potrivit primelor informații, apartamentul vine chiar la solicitarea lui Traian Băsescu, care a declarat că locuința de tip vilă, de care a beneficiat în trecut, era prea mare.

„Este mult prea mare. Am solicitat un apartament într-un bloc”, a spus Traian Băsescu.

În urmă cu doi ani, fostul șef al statului a pierdut atât casa de protocol, cât și indemnizația, după ce o lege adoptată de PSD și PNL a stabilit că foștii președinți dovediți colaboratori ai Securității nu mai beneficiază de aceste drepturi. Înalta Curte a confirmat definitiv colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, sub numele „Petrov”.

De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...

Ulterior, Traian Băsescu a contestat actul normativ la Curtea Constituțională, care i-a dat câștig de cauză. Prin urmare, el ar putea primi din nou locuința de protocol – de această dată un apartament – precum și indemnizația, inclusiv restanțele pe ultimii doi ani.

Ilie Bolojan a vrut să discute personal cu Traian Băsescu

La începutul acestei luni, Bolojan a amânat decizia cu privire la vila de protocol a lui Traian Băsescu. Motivul? Premierul și-a dorit să discute personal cu fostul președinte al României.

Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuințe. Iată ce scrie în proiectul de hotărâre!

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1 1. Titlul va avea următorul cuprins: «Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială» 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: «Art. 3 Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2.» 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins «Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială»”, mai scrie în proiectul de hotărâre.

Citește și: Informații de ultimă oră despre Traian Băsescu. Ce se întâmplă cu fostul președinte, după operația la inimă

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Pescobar s-a întors la fosta iubită: mama copilului e istorie! S-au dus în Japonia și s-au pozat în ipostaze inedite
Știri
Pescobar s-a întors la fosta iubită: mama copilului e istorie! S-au dus în Japonia și s-au pozat în…
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Gandul.ro
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Fotografia care a făcut senzație. O tânără mulțumită că s-a răzbunat pe fostul iubit zâmbește larg în poza din arest
Adevarul
Fotografia care a făcut senzație. O tânără mulțumită că s-a răzbunat pe fostul...
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
Click.ro
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar...
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Digi 24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
Digi24
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți...
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi...
Polițiștii din Mureș sunt în alertă după ce Emil Gânj ar fi fost văzut din nou. Fugarul ar fi fost surprins în timp ce căuta mâncare în curtea unui localnic
kanald.ro
Polițiștii din Mureș sunt în alertă după ce Emil Gânj ar fi fost văzut din...
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
kfetele.ro
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu...
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
Fanatik.ro
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți...
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună...
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut...
Copiii de doi ani, trimiși la închisoare în locul părinților
evz.ro
Copiii de doi ani, trimiși la închisoare în locul părinților
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
Gandul.ro
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează...
Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al Briliantului: E doar începutul
as.ro
Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al Briliantului: E...
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii...
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
radioimpuls.ro
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu:...
Horoscop zilnic pentru miercuri, 20 august. Protecție divină pentru Berbeci
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru miercuri, 20 august. Protecție divină pentru Berbeci
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum...
Știrile zilei, 14 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Pescobar s-a întors la fosta iubită: mama copilului e istorie! S-au dus în Japonia și s-au pozat ...
Pescobar s-a întors la fosta iubită: mama copilului e istorie! S-au dus în Japonia și s-au pozat în ipostaze inedite
“Regina ketaminei” și-a recunoscut vina în cazul morții lui Matthew Perry. Câți ani de închisoare ...
“Regina ketaminei” și-a recunoscut vina în cazul morții lui Matthew Perry. Câți ani de închisoare riscă
Ginerele lui Ioniță de la Clejani, reacție fabuloasă, după ce a fost prins de iubită tolănit pe ...
Ginerele lui Ioniță de la Clejani, reacție fabuloasă, după ce a fost prins de iubită tolănit pe canapea cu amanta: ”E obsedată de mine!”
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Scutul de forare „Sfânta Maria” a terminat primul tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa
Scutul de forare „Sfânta Maria” a terminat primul tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa
Vezi toate știrile
×