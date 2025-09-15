Reacție sfidătoare a rușilor, după ce drona lor a ajuns în România! Traian Băsescu susține că trebuia doborâtă

Un nou scandal a izbucnit după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, în nordul județului Tulcea. Printre cei care au reacționat s-a numărat și fostul președinte Traian Băsescu, care a criticat modul în care autoritățile au gestionat situația, acuzând lipsă de fermitate și slăbiciune în fața unei provocări deliberate a Moscovei.

Traian Băsescu a criticat dur răspunsul autorităților române la incidentul în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării, în zona de nord a județului Tulcea. El a susținut că aparatul trebuia doborât imediat și a calificat pătrunderea ca fiind o acțiune intenționată a Rusiei, menită să testeze reacțiile României, similar celor semnalate recent în Polonia.

Cum a reacţionat Rusia

Moscova a adoptat o atitudine sfidătoare în fața acuzațiilor legate de incident, negând faptul că drona ar aparține Rusiei. Oficialii au mers până la a ironiza situația, afirmând că România ar fi descoperit „un alt OZN”. Totodată, Kremlinul respinge în totalitate acuzațiile Bucureștiului, susținând că nu există dovezi clare care să ateste proveniența rusească a aparatului de zbor care a pătruns în spațiul aerian sâmbătă.

Fostul președinte a condamnat ceea ce a numit „neputința” autorităților și a avertizat asupra efectului de decredibilizare a capacității de apărare naționale.

„Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României. Noi ridicăm avioane F-16 şi spre sfârşitul misiunii vin să le înlocuiască şi două Eurofighter germane pentru o tiriplice de dronă care trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spaţiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă. Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a transmis fostul președinte la Digi24.

Traian Băsescu, mesaj acid

Băsescu a mai subliniat că armata dispune de mijloace eficiente, inclusiv sistemele antiaeriene Ghepard care, după cum a explicat, pot detecta și lovi ținte la distanțe relevante. El a insistat că, având în vedere caracteristicile tehnice ale acestor sisteme, o dronă la altitudine joasă ar fi putut fi neutralizată fără complicații.

„A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona. (…) În armată nu se pot da ordine relative. Exclus. E o dronă? Doborâți-o, sau lăsați-o. Nimic nu se relativizează în astfel de situații. Iar în al doilea rând, asta este o demonstrație. Cel puțin așa și-o notează și aliații, și rușii. România nu prea e capabilă să ne doboare dronele. Deci, dacă ne pricopsim într-o noapte cu 100 de drone, e în mâna noastră, că n-au cu ce să descurce asta. Cred că Putin, nu zic că a constatat incapacitatea și va acționa, dar în mod cert va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile, și noi și polonezii, cu care să facem față unui atac cu drone”, a mai adăugat Traian Băsescu.

