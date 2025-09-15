Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou

La doar câteva zile după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Poloniei, o nouă incursiune, de data aceasta în România, a provocat reacția rapidă a Ursulei von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a condamnat gestul ca pe o și a transmis un mesaj de solidaritate către România, subliniind gravitatea situației și amenințarea la adresa securității regionale.

O dronă rusească a intrat recent în spațiul aerian al României, fiind reperată în județul Tulcea, iar incidentul a generat reacții rapide la nivel european. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a calificat gestul Rusiei drept „o încălcare flagrantă a suveranității UE” și a transmis un mesaj de solidaritate către România, atât în engleză, cât și în română.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Lucrăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE. Suntem solidari cu România”, a scris Ursula von der Leyen pe pagina sa de X.

Și Înaltul Reprezentant UE pentru politică externă și securitate, Kajei Kallas, a reacționat, subliniind gravitatea situației.

„Violarea spaţiului aerian românesc de către dronele ruseşti este încă o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al UE. Această escaladare continuă şi nechibzuită ameninţă securitatea regională. Suntem solidari cu România. Sunt în contact strâns cu guvernul român”, a declarat oficialul.

La rândul său, Jan Lipavski, ministrul de externe al Cehiei, a criticat acțiunea Rusiei.

„Rusia continuă să provoace. Noaptea trecută, a fost vorba de România. Nu cred în «greşelile» Rusiei. Ca aliaţi NATO, rămânem vigilenţi. Rusia trebuie să plătească un preţ concret pentru provocările sale împotriva NATO. Acesta este motivul pentru care Cehia susţine sancţiuni suplimentare”, a transmis și Jan Lipavski.

Autoritățile au acționat după ce drona a intrat în România

Autoritățile române au reacționat rapid. Ministerul Apărării Naționale a informat că două aeronave F16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat pentru monitorizarea situației la granița cu Ucraina, interceptând drona în spațiul aerian național. Ministrul Ionuț Moșteanu a precizat că piloții „au avut autorizarea să doboare drona”, dar au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, dat fiind că bucăți ale dronei ar fi putut cădea peste zone rezidențiale din Tulcea.

În paralel, ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, îndemnând localnicii să adopte măsuri de protecție. Incidentul amintește de provocările continue din regiune și subliniază necesitatea cooperării strânse între statele membre UE pentru a proteja teritoriul și securitatea regională.

Ursula von der Leyen vrea un zid de drone care să apere flancul estic al Europei