Imagini inedite cu camera în care a stat Vladimir Putin în timpul vizitei din China. Lavrov: „Unde este Labubu?”

Un videoclip recent publicat oferă o imagine inedită a șederii lui Vladimir Putin în China. Președintele Rusiei a participat săptămâna trecută la parada organizată de omologul său chinez, Xi Jinping, la Beijing, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Imaginile au apărut pe rețelele sociale după ce un jurnalist din presa rusă de stat a postat filmarea pe canalul său de Telegram, scrie South China Morning Post.

În contrast cu imaginea publică a președintelui ca fiind un lider dur, reședința liderului rus din China a fost decorată cu figurine chinezești colorate, ceea ce a atras imediat atenția publicului.

Imaginile postate luni de jurnalistul Pavel Zarubin au arătat păpuși îmbrăcate în costume chinezești, statui cu lei dansatori și figurine panda în stilul păpușilor rusești.

„Unde este Labubu?”

În timpul vizitei sale în China, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a atras atenția asupra absenței popularei jucării Labubu de la reședința președintelui Vladimir Putin din Beijing și a întrebat: „Unde este Labubu?”.

Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a fost văzut și el în videoclip imitând zâmbetul păpușii Labubu, într-un moment aparent vesel în timpul vizitei delegației în China.

Labubu este parte a unei linii de jucării create de Kasing Lung, un ilustrator și artist născut în Hong Kong. Jucăria a devenit extrem de populară și este cea mai la modă figurină la ora actuală la nivel mondial, modelele rare vânzându-se cu până la 170.000 de dolari americani la o licitație organizată anul acesta.

Putin a fost în China timp de patru zile săptămâna trecută pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) și la parada militară a Chinei de la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o călătorie pe care Kremlinul a numit-o anterior una „complet fără precedent”.

Vizita delegației ruse la Beijing pare să fi fost una de bun augur pentru ambele țări, autoritățile anunțând noi contracte bilaterale între China și Rusia, mai ales în domeniul energiei. Astfel, Rusia ar urma să exporte o cantitate mai mare de gaze naturale către China, prin extinderea infrastructurii deja existente.

