Madonna, aniversare fastuoasă la 67 de ani. Iubitul de 28 de ani a surprins-o cu un tort Labubu URIAȘ!

De: Adrian Sabau 20/08/2025 | 17:25
Cântăreața Madonna la Palio di Siena, privind pe fereastra unei clădiri. Siena, Italia, 16 august 2025. Foto: Profimedia

Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a zi de naștere într-un mod grandios, îndeplinindu-și o dorință pe care o avea de mult timp.

Pe 16 august, vedeta a participat la tradiționala cursă de cai Palio din Siena, Italia, împreună cu iubitul ei, fostul jucător de fotbal Akeem Morris, în vârstă de 28 de ani, și fiicele ei Mercy, în vârstă de 19 ani, și Lourdes, 28 de ani, notează TMZ.

Două zile mai târziu, pe 18 august, Madonna a postat pe Instagram pentru a le povesti urmăritorilor experiența ei de neuitat. Celebra muziciană și-a exprimat entuziasmul într-o postare sinceră, povestind cum prezența la Palio, o cursă de cai tradițională care datează din 1482 și întâmplător cade de ziua ei, a fost un vis devenit realitate.

Ea a descris atmosfera ca fiind electrică, subliniind „entuziasmul, suspansul și spectacolul” din jurul cursei. Cuvintele ei au pictat o imagine vie a momentului – mii de spectatori care au făcut liniște înainte de începerea cursei, un eveniment spectaculos pe care ea l-a putut descrie doar ca fiind „imposibil de articulat”.

Ce i-au urat familia și prietenii Madonnei de ziua ei

Filmulețul de pe Instagram al Madonnei a surprins diverse momente din călătoria plină de viață, inclusiv familia ei dansând cu localnicii, asistând la cursa de cai palpitantă și bucurându-se de un foc de artificii uimitor. Filmarea a arătat, de asemenea, familia răsfățându-se la cumpărături de antichități, Mercy arătându-și talentul muzical cântând la pian și grupul navigând cu bucurie prin pitorescul peisaj rural italian.

Festivitățile de ziua de naștere au inclus un tort Labubu de un roz orbitor, decorat cu urarea „La mulți ani, Madudu”. Îmbrăcată într-un corset alb din satin, Madonna a suflat în lumânări, bucurându-se pe deplin de atmosfera de sărbătoare în mijlocul familiei și prietenilor.

În secțiunea de comentarii a postării, mai multe personalități notabile au ales să îi ureze la mulți ani Madonnei. Printre acestea, gazda de televiziune Andy Cohen, care a numit-o pe vedetă „Regina”, și starul pop Katy Perry, care a spus pur și simplu: „REGINA MEA”. Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a împărtășit, de asemenea, urări călduroase pentru ziua ei specială.

Omagiul adus de Madonna tatălui său

Această sărbătoare de ziua de naștere vine după omagiul emoționant pe care Madonna l-a adus tatălui ei, Silvio Ciccone, care a împlinit recent 94 de ani. Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, ea i-a onorat rezistența și simțul umorului a lui Silvio, povestind despre spiritul durabil și determinarea acestuia de a îmbrățișa fiecare zi pe deplin.

Madonna, Regina Muzicii Pop, provine dintr-o familie numeroasă, fiind unul dintre cei șase copii născuți de Silvio și mama ei, Madonna Louise Ciccone. Pierderea mamei sale din cauza cancerului de sân pe când Madonna avea doar cinci ani i-a modelat profund acesteia viața și experiențele.

Chiar și după vârsta de 60 de ani, Madonna continuă să inspire fanii din întreaga lume, amintindu-le că visele sunt într-adevăr realizabile și că sărbătorirea vieții alături de cei dragi este cadoul suprem.

(Citește și: Madonna, dezvăluiri despre relația secretă cu Michael Jackson: ”Nu va mai exista nimeni ca el”)

