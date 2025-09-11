Ursula von der Leyen vrea un zid de drone care să apere flancul estic al Europei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dorește ca țările membre din Uniunea Europeană să înalțe un zid de drone în fața amenințărilor externe. Declarațiile ei vin în contextul războiului Rusia – Ucraina, în care cel mai recent incident perceput ca o amenințare la siguranța țărilor din NATO este intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Potrivit Politico, în discursul adresat despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a pledat pentru consolidarea apărării europene prin dezvoltarea industriei constructoare de drone.

„Fără nicio îndoială: flancul estic al Europei menține întregul continent în siguranță. De la Marea Baltică până la Marea Neagră. De aceea trebuie să investim în sprijinirea țărilor membre aflate în prima linie a flancului estic. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să oferim Europei capacitatea de a se apăra independent. Este vital să investim în siguranța spațiului aerian pentru a preveni orice amenințare. Răspundem apelului inițiat de prietenii noștri baltici și vom construi împreună un zid al dronelor”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Concret, pentru a finanța dezvoltarea industriei europene de drone, se vor aloca şase miliarde de euro. Însă, cel mai important aspect al finanțării este că împrumuturile acordate vor fi rambursate cu veniturile obținute din dobânzile încasate pe activele ruseşti blocate.

Nu doar statele membre vor beneficia de finanțare antiaeriană

Ursula von der Leyen susține în continuare ideea sprijinirii Ucrainei, până la stingerea războiului cu Rusia.

„Trebuie să consolidăm industria militară ucraineană. Fondurile destinate pentru dronele europenilor sunt și ale ucrainenilor. Avem nevoie să fim solidari cu suferința poporului ucrainean pentru ca astfel de conflicte să nu escaladeze și să nu se mai repete pe viitor. Orice agresiune, indiferent din partea cărui stat vine, trebuie prevenită”, a transmis von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a dat exemplul dronele Shahed, de origine iraniană, care au fost perfecționate de ruși după ce au cumpărat brevetul.

În timp ce unii membri din UE sunt reticenți să investească pe teritoriul Ucrainei din cauza pericolului iminent, Danemarca a propus ca producția militară ucraineană să se desfășoare în statele din cadrul spațiului comunitar.

Propunerea a stârnit însă critici, pentru că automat țările care fac acest lucru se transformă în ținte pentru armata rusă.

„Președintele Vladimir Putin a avertizat anterior asupra atacării tuturor bazelor militare ucrainene, indifierent dacă acestea se află pe teritoriul țării sau în afara granițelor”, susțin voci de la Bruxelles, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Citește și: Răsturnare de situație! Avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși