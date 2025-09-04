Răsturnare de situație! Avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși

Este oficial! Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a fost „atacat” de ruși. Deși, inițial, autoritățile de la Sofia, au făcut această afirmație, acum premierul bulgar, Rosen Jelyazkov, a transmis adevărata cauză pentru care pilotul a întâmpinat probleme la aterizare. Află, în articol, toate detaliile!

Duminică, 31 august 2025, aeronava în care se afla președinta Comisiei Europene a întâmpinat probleme și a aterizat, la Plovdiv, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților. La scurt timp după incident, autoritățile bulgare au transmis că navigația GPS a avionului a fost dezactivată în urma unui atac rusesc. Totuși, cauza a fost cu totul alta, iar acum a ieșit la iveală.

Ce probleme a întâmpinat avionul în care se afla Ursula von der Leyen

Joi, 4 septembrie 2025, Guvernul bulgar a transmis că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Presupusul „atac” a fost pus la îndoială și de câțiva specialiști în aviație. Aceștia au oferit explicații în urmă cu două zile pentru Gândul.

Premierul bulgar, Rosen Jelyazkov, a transmis și adevărata cauză pentru care pilotul a întâmpinat probleme la aterizare. Acesta a declarat, în Parlament, că aeronava a suferit, de fapt, o întrerupere parțială a semnalului. Astfel de probleme apar de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, le-a spus premierul parlamentarilor.

De asemenea, viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, au negat existența unor dovezi care să demonstreze un presupus atac rus.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat Grozdan Karadzhov, pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Ce au spus autoritățile inițial

Inițial, prim-ministrul Bulgariei declarase anterior că perturbarea GPS-ului avionului reprezintă o urmare a consecințelor neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean, potrivit Politico. De asemenea, trei oficiali au transmis că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat. A fost o interferență incontestabilă”, au spus oficialii informați de incident pentru Financial Times.

