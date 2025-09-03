A existat sau nu un atac cibernetic al rușilor asupra avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Un pilot TAROM a spus adevărul

Cu doar o zi înainte ca Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene să ajungă în România, avionul cu care zbura a fost atacat cibernetic de ruși. Sistemul GPS al aeronavei fost întrerupt, iar pilotul a fost nevoit să aterizeze fără ajutorul sistemelor electronice de navigație ale aeroportului. Un pilot TAROM răstoarnă toate informațiile.

Duminică, 31 august, sistemul GPS al avionului cu care Ursula von der Leyen a ajuns în Bulgaria a fost bruiat, înainte de aterizarea pe aeroportul din Plovdiv. Este vorba despre o aeronavă Dassault Falcon 900LX.

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen a fost atact cibernetic?

Cu doar o zi înainte ca Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, să ajungă în România, în presa străină au apărut mai multe informații despre un atac cibernetic al rușilor. Avionul în care se afla șefa Comisiei Europene – care se deplasa de la Varșovia la Bulgaria – a fost atact cibernetic, iar sistemulm GPS al aeronavei și al aeroportului a fost dat peste cap.

Aeronava a survolat deasupra aeroportului din Plovdivului timp de o oră, apoi pilotul a decis să aterizeze manual, folosind hărți fizice și informații de la sol. Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a confirmat incidentul:

”Din februarie 2022, a existat o creștere notabilă a bruierii [GPS]. Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor [GPS], ducând la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”, se arată în comunicatul Autorității Bulgare pentru Servicii de Trafic Aerian.

Comisia Europeană a confirmat ulterior incidentul: ”A existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria”, a declarat un purtător de cuvânt.

În urma unei anchete realizată de jurnaliștii de la Gândul.ro, Cătălin Prunariu, unul dintre cei mai experimentați oameni de la Tarom, pilot comandant de Boeing 737, cu peste 9.000 de zboruri, a oferit declarații despre cât de posibil este un astfel de atac, țintit pe sitemul GPS la unei aeronave.

„Pe un avion individual nu poate fi țintit un atac (n.red. – pe sistemul GPS), cel mult un actor rău intenționat poate să atace un avion dacă are acces fizic la el, în prealabil, să-i modifice ceva fizic care să-i afecteze funcționarea. Dar, altfel, se bruiază semnale GPS dintr-o zonă geografică și absolut toate avioanele civile care zboară sunt afectate. Avionul are un algoritm de monitorizare a sistemului GPS și – în cazul în care constată o degradare – avertizează piloții printr-un semnal la bord. La avioane noi apare un mesaj în bord, la avioanele vechi se aprinde un beculeț în bord. Există mai multe sisteme de navigație, sistemul inerțial, sistem de navigare clasică, deci nu depinzi doar de GPS. Avioanele au 3 grupe de sisteme de navigație și toate trei funcționează în paralel. Pică unul, rămân două și tot așa”, a punctat Cătălin Prunariu.

Întrebat ce se întâmplă, totuși, prin absurd, dacă pică toate cele trei grupe de sisteme de navigație, Cătălin Prunariu a explicat că există posibilitatea ca instrucțiunile de pilotaj să fie primite de piloții aeronavei de la controlorii de trafic.

„Dacă, cumva, piloții nu mai pot să-și citească poziția în spațiu, în cazul acesta ei oricum apar pe un radar al organelor de dirijare a traficului și controlorii pot să le dea intructiuni de navigație pentru a veni în continuare la sol. Ceea ce numim, în limbaj aeronautic, vectorizare”, a spus Cătălin Prunariu, în exclusivitate pentru Gândul.

