Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește pofticios

Întâlnire neașteptată! Nicușor Dan și una dintre cele mai apreciate ispite la Insula Iubirii 2025 s-au văzut la un eveniment, la Chișinău, iar, la un moment dat, președintele României a fost surprins în timp ce îi zâmbea pofticios. CANCAN.RO are imaginile, dar și toate detaliile!

Duminică, 31 august 2025, Nicușor Dan a participat la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Invitat de Maia Sandu, președintele României a ținut un discurs și a discutat cu oamenii prezenți. Printre aceștia s-a numărat și Cristina Scarlevschi, una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita Cristina de la Insula Iubirii 2025

Cristina Scarlevschi este o susținătoare a Maiei Sandu și a participat la eveniment, unde s-a filmat cu lidera Republicii Moldova, pe care a numit-o „președinta noastră dragă”. Dar nu doar cu Maia Sandu s-a intersectat, ci și cu Nicușor Dan.

Iar întâlnirea a fost una… ispititoare pentru președintele României. În momentul în care Cristina Scarlevschi i-a spus Maiei Sandu că este foarte frumoasă, Nicușor Dan a auzit complimentul și a zâmbit pofticios către ispită.

Cristina i-a urmărit îndeaproape pe cei doi președinți și chiar a filmat o parte din discursul acestora. Mai mult decât atât, ispita i-a rugat pe Nicușor Dan și Maia Sandu să facă o fotografie cu ea, iar aceștia au acceptat bucuroși. Tânăra a publicat imaginea pe pagina ei de Instagram, însoțită de un mesaj special.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială”, a scris Cristina Scarlevschi.

Cristina Scarlevschi are 31 de ani și vine din Republica Moldova. Tânăra în vârstă de 31 de ani s-a făcut rapid remarcată în cadrul emisiunii de pe Antena 1, mai ales datorită mișcărilor sale de dans. Ispita este instructor de pole dance. Ea a mărturisit că se simte liberă în orice moment în care face mișcare și creează.

Drama prin care a trecut ispita

Cristina Scarlevschi a devenit mămică pentru prima dată în anul 2023. Tânăra a povestit că 38 de săptămâni de sarcină a primit o veste tulburătoare, și anume că bebelușul său nu corespundea cu vârsta gestațională. Micuțul Alex a venit pe lume la 40 de săptămâni și a fost diagnosticat, la naștere, cu microcefalie – o afecțiune neurologică rară, care nu are leac.

La un an și patru luni, bebelușul Cristinei s-a stins din viață. Drama prin care a trecut i-a afectat și relația cu partenerul său. La mai puțin de jumătate de an de la tragedie, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite.

