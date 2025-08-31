Cum a apărut Maia Sandu la întâlnirea cu Nicușor Dan? Toate privirile s-au întors către ea

Președintele României, Nicușor Dan, a participat recent la cea de-a treia ediție a evenimentului „Marea Dictare Națională”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Vizita acestuia a avut loc cu ocazia Zilei Limbii Române, marcând un moment simbolic de apropiere culturală și educațională între România și Republica Moldova.

Evenimentul, care se află la a treia ediție, a reunit un număr mare de participanți, de la elevi și profesori, până la personalități publice și reprezentanți ai societății civile. Organizatorii au pregătit o serie de activități menite să promoveze limba română și să consolideze legăturile culturale dintre cele două state. „Marea Dictare Națională” a devenit astfel o platformă de referință pentru susținerea educației și a valorilor lingvistice comune, fiind urmărită cu interes atât de publicul larg, cât și de instituțiile media din regiune.

Cum a apărut Maia Sandu la întâlnirea cu Nicușor Dan

În cadrul programului vizitei, Nicușor Dan a făcut mai multe deplasări în municipiul Strășeni, unde a depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu, simbol al culturii române și al identității naționale. De asemenea, edilul a participat la un concert organizat la Casa de Cultură, dedicat Zilei Limbii Române, care a inclus momente artistice variate, de la recitaluri de poezie și muzică până la spectacole folclorice.

Aceasta a fost cea de-a treia vizită oficială a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după o vizită oficială desfășurată în luna iunie și una privată în luna august. Participarea la un eveniment cultural de o asemenea anvergură subliniază interesul autorităților române pentru consolidarea relațiilor cu Republica Moldova, în special pe dimensiunea educațională și culturală. Prezența lui Nicușor Dan la „Marea Dictare Națională” a fost percepută ca un gest de susținere și apropiere între cele două maluri ale Prutului, accentuând importanța limbii și culturii comune.

Evenimentul a fost, de asemenea, o ocazie de a evidenția cooperarea continuă dintre România și Republica Moldova în diverse domenii, inclusiv educație, cultură și dezvoltare locală. Organizatorii au subliniat rolul inițiativelor de tip educațional în consolidarea identității naționale și a sentimentului de solidaritate între cetățeni, iar participarea autorităților române a fost considerată un simbol al angajamentului bilateral.

„Astăzi am avut onoarea de a fi prezent la Marea Dictare Națională organizată în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. Mulțumesc doamnei Președinte Maia Sandu pentru invitație și pentru exemplul pe care îl oferă în apărarea limbii române și a valorilor democratice. Limba română nu este doar un element de identitate, ci și o responsabilitate comună. România și Republica Moldova împărtășesc o moștenire, o limbă și un viitor european. Din partea României, reafirm toată prietenia și sprijinul nostru pentru consolidarea acestor legături esențiale. La mulți ani de Ziua Limbii Române!”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Pe parcursul zilei, activitățile s-au concentrat pe promovarea corectitudinii lingvistice și a cunoașterii aprofundate a limbii române. Participanții au fost invitați să testeze abilitățile de scriere și să participe la sesiuni interactive menite să stimuleze interesul pentru literatură și cultură. Această abordare a transformat evenimentul într-un punct de întâlnire între generații, creând un cadru prietenos pentru schimbul de experiențe și promovarea valorilor comune.