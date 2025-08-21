Câte zile de concediu are președintele Nicușor Dan? Legal niciuna, dar nu se mai oprește din drumeții

Deși Constituția nu-i dă dreptul la concediu de odihnă, președintele României pare să-și fi făcut propriul program de vacanță. Nicușor Dan a lăsat deoparte protestele și tensiunile politice din București și a transformat luna august într-un maraton de drumeții prin țară, alături de familie.
Mandatul prezidențial nu e echivalent cu un job obișnuit, reglementat de Codul Muncii. Funcția este o demnitate publică stabilită prin Constituție și Legea 47/1994, ceea ce înseamnă că șeful statului nu beneficiază de concediu de odihnă. Practic, președintele rămâne non-stop în funcție, indiferent unde s-ar afla. El poate semna decrete și participa la ședințe online chiar și atunci când e plecat în vacanță.
În primele trei săptămâni din august, Nicușor Dan a bifat o listă impresionantă de destinații:
În paralel, între 1 și 20 august, șeful statului a avut și activitate oficială online: trei videoconferințe cu Consiliul European (13, 17, 19 august), două conferințe cu Comandamentul Forțelor de Operații Speciale din Târgu Mureș (19 august) și semnarea unor decrete la datele de 1, 8 și 14 august.
Chiar dacă nu apare zilnic în agenda oficială, Nicușor Dan rămâne legat de atribuțiile funcției. Administrația Prezidențială continuă să lucreze în absența lui, iar deciziile importante pot fi luate și la distanță.
Practic, pentru președinte nu există concediu adevărat, ci doar o combinație între drumeții, viață de familie și obligații de stat.
CITEȘTE ȘI:
IMAGINI BOMBĂ. Nicușor Dan, show pe ringul de dans la o nuntă, lângă București! Președintele s-a distrat în weekend cu prima doamnă și fiul lor, Antim
Nicușor Dan, surprins într-o nouă drumeție! Cum a apărut Mirabela, iubita președintelui