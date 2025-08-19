IMAGINI BOMBĂ. Nicușor Dan, show pe ringul de dans la o nuntă, lângă București! Președintele s-a distrat în weekend cu prima doamnă și fiul lor, Antim

Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut weekendul de Sfânta Maria între pelerinaj și petrecere. După vizitele pe la mănăstiri, a ajuns invitat surpriză la o nuntă organizată într-un hambar dichisit din Tâncăbești, unde a dansat pe rupte alături de fiul său de 3 ani, Antim, și de prima doamnă, Mirabela.

Președintele Nicușor Dan a intrat, de săptămâna trecută, într-o vacanță prezidențială, și bifează locurile preferate de prin România, alături de familie.

Vineri, 15 august, președintele și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă. Mai apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Dar adevărata surpriză a venit ziua următoare, când a răspuns prezent la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești, denumit ”Artist, the barn”.

Potrivit imaginilor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, președintele nu a făcut niciun efort pentru a impresiona: a purtat un costum bleumarin, ”uniforma” lui de zi cu zi, și niște pantofi care văzuseră deja multe evenimente. Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă, dar atenția s-a păstrat asupra lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan a făcut horă pe ritmuri… latino

Și asta pentru că președintele a intrat în atmosfera festivă fără să-i pese de privirile insistente sau de șușoteli. A dansat pe rupte cu fiul său de 3 ani, Antim, care a țopăit fericit pe scenă.

La un moment dat, și Mirabela s-a alăturat, iar cei trei au improvizat chiar o horă în familie, spre deliciul invitaților. Și nu pe vreo melodie trandițională, cum v-ați fi așteptat, ci pe un hit al anilor 2000, Banco, al trupei franco-braziliene Kaoma.

La început, unii dintre meseni s-au uitat stingheri, neștiind cum să reacționeze în preajma președintelui. Însă, la scurt timp, s-au lăsat molipsiți de energia lui iar ringul de dans a prins mai multă culoare.

