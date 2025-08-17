Nicușor Dan a plecat în pelerinaj! Ipostaza inedită în care a fost surprins președintele României

În aceste zile, Nicușor Dan și familia sa se află în pelerinaj la mănăstirile de pe Valea Sâmbetei. Președintele României a ajuns și la Chilia Părintelui Arsenie Boca, acolo unde a fost întâmpinat cu pâine și sare.

În acest weekend, Nicușor Dan a ales să fugă de canicula din București și să se aventureze pe un traseu montan din munții Făgăraș, în zona Sâmbăta de Sus. În drumul său, președintele României a poposit și la Chilia Părintelui Arsenie Boca, acolo unde preoții și măicuțele l-au întâmpinat cu pâine și sare.

Nicușor Dan, prezentă neașteptată la chilia Arsenie Boca

În cadrul unei postări pe Facebook, Nicușor Dan a încărcat mai multe imagini din timpul drumeției sale. Președintele României apare alături de Mirabela, partenera sa, și cei doi copii, prezentând mai multe scene și etape de pe traseul montan – vezi IMAGINI în galeria foto.

”Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre”, a scris Nicușor Dan pe Facebook – în descrierea unui videoclip cu imagini din escapada sa.

În drumeția sa, Nicușor Dan a făcut un popas și la baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, acolo unde a stat de vorbă cu salvamontiștii, au dezbătut idei și a aflat despre problemele pe care le întâmpină în ultima perioadă.

„Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei. I-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică și problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a transmis Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov.

