Pantofii purtați de fiica lui Nicușor Dan în Austria au revoltat internetul. Cât ar costa o pereche identică

Aheea, fetița președintelui României, Nicușor Dan, a atras toate privirile în timpul recentei vizite oficiale din Austria. Alături de părinții săi, micuța a fost prezentă la mai multe evenimente formale, însă ceea ce a captat imediat atenția publicului au fost pantofii pe care i-a purtat. Încălțările au declanșat o adevărată dezbatere în mediul online și au împărțit internetul în două tabere.

În urmă cu doar câteva zile, președintele României a efectuat o vizită oficială de două zile în Salzburg, unde a avut întâlniri importante cu președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și alți reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului de afaceri. De această dată, Nicușor Dan a ales să nu călătorească singur, ci însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor.

Pantofii purtați de fiica lui Nicușor Dan în Austria, motiv de dispută

Prezența micuței Aheea a fost remarcată de la primele imagini apărute în presă. Însă pantofii purtați de ea au devenit rapid subiect de controversă. Unii internauți au analizat atent imaginile și au susținut că este vorba despre o pereche semnată de un celebru brand internațional de lux, cu un preț de aproximativ 1.325 de dolari – echivalentul a peste 5.800 de lei. Alții, însă, au infirmat această teorie și au afirmat că modelul este de fapt românesc și costă în jur de 400 de lei.

Discuțiile aprinse au fost aprins în mediul online pe această temă, iar mulți au fost cei care au comentat pe baza încălțărilor purtate de micuța Aheea. Nici mama ei nu a scăpat de privirile cârcotașilor, ținuta acesteia fiind analizată în detaliu.

Cât a costat rochia purtată de Mirabelei Grădinaru

Și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a primit laude pentru alegerea vestimentară din cadrul Festivalului de la Salzburg. Pentru ocazie, Prima Doamnă a purtat o rochie midi, într-o nuanță delicată de roz pudrat, cu o croială clasică și elegantă.

Ținuta a fost semnată de brandul Amalin by Andreea Raicu, iar potrivit informațiilor apărute, rochia are un preț de sub 1.000 de lei – o alegere rafinată, dar accesibilă, care a fost aplaudată în mediul online.

