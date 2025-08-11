Ilie Bolojan l-a taxat pe Nicușor Dan, după ce a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Dacă ai respect…”

Nicușor Dan a fost taxat de Ilie Bolojan, după ce a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu! Premierul a rupt tăcerea și a vorbit despre importanța respectului într-o astfel de situație. Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Președintele României, Nicușor Dan, a lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu, deși urma să susțină un discurs. Ilie Bolojan a subliniat că astfel de evenimente trebuie tratate cu respect, indiferent de persoana omagiată.

Când a venit vorba de procedură, Ilie Bolojan consideră că aceste funeralii sunt standard și trebuie derulate atunci când vine vorba de un fost președinte al României.

„Cred că și în astfel de situații, într-un limbaj simplu, trebuie să avem și aici o rânduială, dacă pot să spun așa. Și acest tip de funeralii sunt o procedură care mie mi se pare standard, pe care trebuie să o derulăm pentru că un președinte al României, indiferent de persoana lui, este un om care a avut milioane de voturi în spate. Nu am mai avut un astfel de deces în acești ani și trebuia gândită o procedură standard pentru astfel de situații. Am crezut că a face un lucru în formula în care este el reglementat este un lucru bun și cred că cu această procedură se setează și pentru anii următori o organizare și pentru aceste evenimente”, a mărturisit Ilie Bolojan, pentru Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan, despre participarea la înmormântare

Ilie Bolojan a subliniat faptul că oamenii trebuie să păstreze o atitudine decentă într-o astfel de situație: cei ce au respect, să se prezinte la înmormântare, iar cei ce nu, să lipsească, să nu protesteze.

Premierul a ținut să precizeze că Guvernul a luat decizia corectă cu privire la organizarea înmormântării lui Ion Iliescu.

„În astfel de situații, cred că e bine să păstrezi o atitudine normală, o atitudine decentă. Este ca la o înmormântare în comunitatea ta. Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare. Dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi, să spunem, la poartă. E o chestiune de decență și de normalitate. Guvernul României a luat decizia corectă de a le organiza și asta trebuie să facem și asta am făcut”, a adăugat acesta.

