Nicușor Dan, surprins într-o nouă drumeție! Cum a apărut Mirabela, iubita președintelui

Nicușor Dan continuă seria de drumeții prin România. După ce a fost văzut în pelerinaj, acesta a fost surprins alături de familia sa în altă locație. Președintele României s-a dus la Roșia Montană alături de fiul său și de Mirabela Grădinaru. Nu este pentru prima dată când vizitează această zonă.

Nicușor Dan a susținut întotdeauna că își iubește țara și comorile ei. Președintele preferă să aleagă destinații din România atunci când vine vorba de mici momente de relaxare alături de familie, iar așa a și făcut recent.

Nicușor Dan, alături de familie la Roșia Montană

Nicușor Dan a spus de nenumărate ori că locurile cele mai frumoase pe care le-a vizitat sunt la noi în țară. De data aceasta, președintele a ales să facă un popas la Roșia Montană alături de fiul său și de Mirabela Grădinaru.

Imaginile în care cei doi apar au fost publicate pe pagina de Facebook „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Alături de fotografii a fost atașat și un mesaj din care se înțelege faptul că nu este prima vizită a președintelui, iar acesta are o relație strânsă cu cei de acolo.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, arată postarea de pe Facebook.

Majoritatea românilor au apreciat această apariție și l-au susținut pe președinte în comentarii:

„Ce frumos, un om simplu printre oameni simpli. Felicitări! Toată admirația pentru dumneavoastră! Mulți oameni minunați în curtea aceasta! Felicitări pentru tot ceea ce faceți, domnule președinte!”, au fost doar unele dintre comentarii.

