Nicușor Dan, reacție surprinzătoare după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”

După summitul de pace dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, Nicușor Dan, președintele României, a oferit prima reacție. Șeful statului a subliniat importanța presiunii și a influenței pe care președintele SUA o poate avea asupra Rusiei.

După terminarea summitului din Alaska între liderii mondiali -Vladimir Putin și Donald Trump, președintele României, Nicușor Dan a oferit o primă reacție publică. Șeful statului susține inițiativa SUA de a începe negocierile de pace și eforturile președintelui Trump menită să oprească războiul de la granița cu România.

Nicușor Dan, primele declarații după întâlnirea dintre Putin și Trump

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Nicușor Dan a subliniat importanța întâlnirii dintre Zelenski și Donald Trump la Washington, pentru a pune pe foaie următoarele etape ale negocierilor de pace.

”Reuniunea din Alaska a fost prima etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președinteluin Donald Trump sunt menite să oprească acest război și să pregătească drumul spre pace justă și durabilă.

Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pașii următori.

Pentru Uniunea Europeană este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european.”, spune Nicușor Dan.

Președintele României a continuat mesajul prin a susține că Rusia trebuie înceteze atacurile asupra civililor și infrastructurii din Ucraina. Acesta confirmă încă o dată poziția României în sprijinul Ucrainei și a ținut să puncteze faptul că viitoarele discuții trebuie să țină cont de interesele europenilor, susținând ideea de organizare a unui summit trilateral, cu sprijin european, între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

”Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze. Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitatea și integritatea teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.

În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunță de Președintele Donald Trump este salutată și totodată determinată în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menționerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA și NATO asupra deciziilor următoare”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

De ce a refuzat Nicușor Dan să vină la Ziua Marinei? Președintele a ținut planul secret

Melania Trump i-a trimis o scrisoare secretă lui Vladimir Putin! Ce i-a scris, de fapt