De ce a refuzat Nicușor Dan să vină la Ziua Marinei? Președintele a ținut planul secret

Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, a avut loc vineri la Constanța, cu parade militare, ceremonii și momente tradiționale dedicate Forțelor Navale. Evenimentul, care de obicei reunește oficialități centrale și locale, a avut însă un mare absent: președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului nu a participat la festivități, iar mesajul său către marinari și către public a fost transmis de către șeful Cancelariei Prezidențiale, Cristian Diaconescu.

În lipsa președintelui, Ziua Marinei la Constanța s-a desfășurat conform tradiției. Marina Militară Română a prezentat exerciții navale, parade și demonstrații, în prezența ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a oficialităților locale și a unui public numeros. Evenimentul marchează nu doar rolul istoric al forțelor navale în apărarea țării, ci și legătura simbolică dintre Ziua Marinei și sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, considerată protectoarea marinarilor.

De ce a refuzat Nicușor Dan să vină la Ziua Marinei?

În timp ce la malul mării defilau nave, echipaje militare și avea loc momentul simbolic al lansării ancorei și al salutului flotei, președintele se afla în Ardeal. Nicușor Dan a ales să își petreacă ziua de 15 august la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, un important așezământ religios aflat la poalele Munților Făgăraș. Lăcașul de cult este unul dintre cele mai vizitate din Transilvania și are o semnificație aparte pentru comunitățile din zonă.

Președintele a participat la slujba oficiată cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și catolic. Sărbătoarea, cunoscută în România și ca Sfânta Marie Mare, reunește anual mii de credincioși în biserici și mănăstiri, fiind un moment de reculegere și rugăciune. Prezența șefului statului la Sâmbăta de Sus a atras atenția celor care au observat că acesta a lipsit de la evenimentele oficiale dedicate Marinei Române.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus Nicușor Dan, conform Digi24.ro.

Absența șefului statului a generat discuții în spațiul public, mai ales că, în mod tradițional, președintele este prezent la festivitățile organizate la Constanța. Totuși, mesajul său transmis oficial a reiterat importanța Marinei Române în sistemul de apărare național și în cadrul NATO.