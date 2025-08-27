Acasă » Știri » Dezastru în familia lui Nicușor Dan! Datorii uriașe, Mirabela Grădinaru este afectată de situația dificilă a fratelui ei

Dezastru în familia lui Nicușor Dan! Datorii uriașe, Mirabela Grădinaru este afectată de situația dificilă a fratelui ei

De: Irina Rasoveanu 27/08/2025 | 10:40
Dezastru în familia lui Nicușor Dan! Datorii uriașe, Mirabela Grădinaru este afectată de situația dificilă a fratelui ei
Bogdan Grădinaru este cumnatul lui Nicușor Dan/ Sursa foto: Facebook

Bogdan Grădinaru, cumnatul lui Nicușor Dan, a trecut printr-o situație dificilă din cauza unei firme pe care a înființat-o în 2015. Fratele Mirabelei Grădinaru ajunsese să aibă datorii uriașe. Află, în articol, toate detaliile!

Bogdan, fratele Mirabelei Grădinaru l-a susținut pe președintele ales în mai multe acțiuni ale sale și a cochetat cu politica. În 2008, Bogdan Grădinaru a activat împreună cu fostul primar general al Capitalei la Asociația Salvați Bucureștiul. Ulterior, în 2020, a decis să candideze, din partea USR, pentru un post de deputat în Parlament. În cele din urmă, a ajuns să administreze o firmă de IT, care i-a dat bătăi de cap.

Cum a ajuns Bogdan Grădinaru, cumnatul lui Nicușor Dan, într-o situație dificilă

Bogdan Grădinaru, cumnatul lui Nicușor Dan, a terminat Facultatea de Informatică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, iar mai apoi a lucrat în IT pentru mai multe firme. Cumnatul președintelui României are peste 15 ani de experiență în acest domeniu, iar din 2021 ocupă funcția de senior project manager al unei importante companii, potrivit profilului său de LinkedIn.

De asemenea, Bogdan Grădinaru a înființat propria firmă în anul 2015 – MB Squad Consulting SRL, specializată în comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului. Sediul companiei este în Balotești, acolo unde bărbatul își are domiciliul.

În primul an de activitate, firma a avut un profit net de 16.512 lei la o cifră de afaceri de 54.080 lei, potrivit datelor de la Registrul comerțului. În anii următori, fratele Mirabelei Grădinaru s-a bucurat de un profit în creștere. Iată ce performanțe financiare a avut!

  • în 2016 – profit de 37.075 lei și cifră de afaceri de 115.196 lei
  • în 2017 – 43.007 lei profit și 122.052 lei cifră de afaceri
  • în 2018 – 61.922 lei profit și 157.472 lei cifră de afaceri
Bogdan Grădinaru, cumnatul lui Nicușor Dan/ Sursa foto: Facebook

Ce se întâmplă acum cu firma fratelui Mirabelei Grădinaru

În 2019, situația a luat o turnură neașteptată. Firma lui Bogdan Grădinaru a obținut un profit de 20.787 lei, fiind de trei ori mai mic decât cel înregistrat în anul precedent. Mai mult decât atât, la finalul anului 2018, compania avea datorii de 64.990 lei, o sumă puțin mai mare față de anul următor când a scăzut la 56.978 lei.

Totuși, pe 4 noiembrie 2019, Serviciul impozite și Taxe din cadrul Primăriei Balotești a comunicat un titlu executoriu pentru MB Squad Consulting SRL, iar în anul următor, firma a avut pierderi în valoare de 37.978 și cifră de afaceri 0.

De atunci, cumnatul lui Nicușor Dan nu a reușit să se mai pună firma pe picioare. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2024, arată că firma bărbatului a bifat cifră de afaceri 0 pentru al cincilea an consecutiv, potrivit Fanatik.

De asemenea, compania a înregistrat de 8.798 lei. Totuși, Bogdan Grădinaru a reușit în cele din urmă să achite datoriile, semn că plănuiește să închidă firma MB Squad Consulting prin dizolvare, lichidare sau radiere.

