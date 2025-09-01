De ce a venit Ursula von der Leyen în România. Nicușor Dan a reacționat

Ursula von der Leyen a ajuns în România și s-a întâlnit cu Nicușor Dan. Președintele României a reacționat în urma vizitei, transmițând un mesaj oficial. Află, în articol, de ce a venit președinta Comisiei Europene la noi în țară!

Luni, 1 septembrie 2025, Ursula von der Leyen a ajuns în România, după incidentul de care a avut parte în urmă cu o zi. Duminică, navigația GPS a avionului în care se afla președinta Comisiei Europene a fost dezactivată în urma unui atac rusesc. Astfel, aeronava a aterizat ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților.

Nicușor Dan a explicat de ce a venit Ursula von der Leyen în România

Ursula von der Leyen a plecat într-un turneu în statele din prima linie a Uniunii Europene pentru a discuta eforturile de îmbunătățire a pregătirii blocului comunitar, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Luni, 1 septembrie 2025, președinta Comisiei Europene a ajuns în România. Aceasta s-a întâlnit cu Nicușor Dan și oficiali ai Armatei Române în județul Constanța. Șeful statului i-a urat „bun-venit pe țărmul Mării Negre”.

În urma întâlnirii, președintele României a transmis un mesaj în cadrul căruia a explicat motivul pentru care Ursula von der Leyen a venit la noi în țară. De asemenea, Nicușor Dan a explicat și de ce județul Constanța a fost ales ca punct de întâlnire.

„Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic. Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei. Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.”, a transmis președintele României, într-un mesaj, pe Facebook.

La rândul său, Ursula von der Leyen a mulțumit autorităților române pentru primirea de care a avut parte.

„Vă mulțumesc că m-ați primit în portul militar și baza aeriană Constanța. România contribuie la menținerea siguranței Europei în apele și aerul Mării Negre”, a reacționat președinta Comisiei Europene pe rețeaua X.

Citește și: Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește pofticios